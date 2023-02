Die Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch, die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey von der SPD in Rückenansicht und CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner am Wahlabend

Nach der Wahl in Berlin hält Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch eine schwarz-grüne Koalition in Berlin nur bei starken Zugeständnissen der CDU für möglich. "Es gibt bei den Grünen kein Bündnis ohne Mobilitäts- und Wärmewende, ohne Berlin wirklich klimaneutral umzubauen und ohne echten Mieterschutz", sagte Jarasch am Morgen im RBB-Inforadio. Die Grünen-Politikerin betonte erneut, dass sie eine Fortsetzung der Koalition von SPD, Grüne und Linken favorisiere. Der Koalitionsvertrag sei dafür eine gute Grundlage.

Angesichts des denkbar knappen Wahlergebnisses erwarte sie allerdings einen "wirklich partnerschaftlichen" Umgang, betonte Jarasch. An der Linken werde die Fortsetzung der rot-grün-roten Koalition nicht scheitern, sagte Linken-Spitzenkandidat Klaus Lederer.

"Am Ende geht es darum, wer eine stabile Mehrheit im Abgeordnetenhaus organisieren kann und wo gibt es die größten inhaltlichen Schnittmengen für einen Weg, den wir begonnen haben", sagte Franziska Giffey, die amtierende Regierende Bürgermeisterin und Spitzenkandidatin der SPD. "Wenn die SPD in der Lage ist, eine starke Regierung anzuführen, dann ist das für uns ein Punkt, den wir nicht einfach zur Seite schieben können."

Mit Abstand stärkste Kraft war am Sonntag jedoch die CDU geworden. Sie holte mit 28,2 Prozent der Stimmen etwa zehn Prozentpunkte mehr als bei der Wahl im September 2021. SPD und Grüne kamen jeweils auf 18,4 Prozent, die SPD liegt mit 105 Stimmen mehr hauchdünn vor den Grünen. Die FDP scheiterte mit 4,6 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde und wird im Abgeordnetenhaus nicht mehr vertreten sein. Auf die Linke entfielen 12,2 Prozent, auf die AfD 9,1 Prozent. Das vorläufige amtliche Endergebnis wurde tief in der Nacht vom Landeswahlleiter veröffentlicht.

CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner wertete das Ergebnis am Sonntagabend als "klaren Regierungsauftrag" für seine Partei und sprach davon, SPD und Grüne jeweils zu Sondierungsgesprächen einzuladen - mit beiden könnte er eine Koalition bilden. Er hoffe, dass man nun "sehr schnell" Gespräche führen könne, sagte Wegner am Morgen. Giffey erklärte, selbstverständlich werde die SPD mit der CDU reden. Angesicht des schlechten Abschneidens ihrer Partei seien aber Konsequenzen erforderlich. "Egal, in welcher Konstellation wir agieren: Es braucht Veränderungen in der Stadt und in der Zusammenarbeit in der Regierung - da ist schon einiges aufzuarbeiten."

Die Wiederholungswahl hatte der Verfassungsgerichtshof angeordnet, da es bei der Wahl 2021 zu massiven Unregelmäßigkeiten gekommen war. Seit damals regiert in der Bundeshauptstadt ein Bündnis von SPD, Grünen und Linkspartei unter der Führung der Regierenden Bürgermeisterin Giffey.