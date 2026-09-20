Mit mehr als 25 Prozent gehen die Linken als klare Sieger aus der Berliner Abgeordnetenhauswahl hervor. Wie wählten die Berliner je nach Alter, Beruf und Bildung? Und warum ist Berlin ein demografischer Sonderfall? Eine Datenanalyse.

Nach einem wochenlangen Kopf-an-Kopf-Rennen in den Umfragen gewinnt die Linkspartei den Hochrechnungen zufolge die Abgeordnetenhauswahl in Berlin mit einem deutlichen Vorsprung vor der CDU. Die Linke konnte ihr Ergebnis im Vergleich zu der vergangenen Wahl im Februar 2023 dabei mehr als verdoppeln. Die CDU verliert dagegen fast ein Drittel an Stimmen.