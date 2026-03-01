Nichts deutet darauf hin, dass hier im Stuttgarter Landtag gleich etwas Großes geschehen soll. Die Landtagspräsidentin ruft Tagesordnungspunkt fünf auf: die Regierungsbefragung. Jetzt dürfen die Abgeordneten kritische Fragen an die Kabinettsmitglieder stellen. Die müssen antworten, ob sie wollen oder nicht. Das soll die Debatte beleben, wie in Großbritannien, wo die Parlamentarier den Ministern so sehr einheizen, dass die Auseinandersetzung gemeinhin als „Grillen“ bezeichnet wird. Sehr unangenehm für die Befragten.
Wahljahr 2026Wozu braucht man eigentlich einen Landtag?
In diesem Jahr werden fünf Landesparlamente neu gewählt. Doch ihre Bedeutung sei „bedroht“, warnte gerade erst Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Stimmt das? Eine Spurensuche in Stuttgart.
Von Max Ferstl und Roland Muschel, Stuttgart
Baden-Württemberg:„Ihr sagt, ich schaffe das nicht? Das wollen wir doch mal sehen!“
15 Jahre war Baden-Württemberg grünes Ausnahmeland. Die CDU will diese Ära jetzt beenden. Gar nicht so einfach, wenn man es mit dem talentierten Cem Özdemir zu tun hat - der den Traum von den Grünen als Volkspartei noch nicht aufgegeben hat.
