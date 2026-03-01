Nichts deutet darauf hin, dass hier im Stuttgarter Landtag gleich etwas Großes geschehen soll. Die Landtagspräsidentin ruft Tagesordnungspunkt fünf auf: die Regierungsbefragung. Jetzt dürfen die Abgeordneten kritische Fragen an die Kabinettsmitglieder stellen. Die müssen antworten, ob sie wollen oder nicht. Das soll die Debatte beleben, wie in Großbritannien, wo die Parlamentarier den Ministern so sehr einheizen, dass die Auseinandersetzung gemeinhin als „Grillen“ bezeichnet wird. Sehr unangenehm für die Befragten.

Im Stuttgarter Landtag geht es an diesem Februartag allerdings not very british zu, sondern sehr deutsch. Die Reihen im Plenum sind ziemlich leer, auf der Regierungsbank sitzt kaum einer, was womöglich daran liegt, dass hier kein spektakulärer Schlagabtausch zu erwarten ist. Das erste Thema heute ist die Lkw-Maut auf baden-württembergischen Landstraßen. Darüber hat die Regierung mal nachgedacht, aber eigentlich weiß jeder, dass sie die Maut nicht einführen wird. Nur der FDP-Abgeordnete Christian Jung hat offensichtlich gewisse Restzweifel. Er steht auf und richtet seine Frage an den Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne): Kommt die Maut nicht vielleicht doch?

Hermann tritt ans Pult, er ist bestens vorbereitet und hält ein längliches Referat über die rechtliche Prüfung und sagt dann, dass die Maut nicht kommt. Er wundere sich, warum er danach gefragt werde. Jung, nicht vollends überzeugt, hakt nach: „Haben Sie dieses Ziel jetzt komplett aufgegeben?“ Hat Hermann. Er werde nach der Landtagswahl am 8. März nichts mehr zu sagen haben. Er höre bekanntlich auf.

So verstreichen gut 25 Minuten. Zurück bleibt die Erkenntnis, dass sich der grüne Verkehrsminister und der FDP-Mann Jung nicht besonders mögen. Zurück bleibt aber auch leichtes Erstaunen darüber, dass ein Parlament offenbar keine drängenderen Themen zu diskutieren hat, als eine längst verworfene Lkw-Maut.

Die Landesparlamente treffen Entscheidungen, die das Leben der Bürger unmittelbar betreffen

2026 ist das Jahr der Landesparlamente. In Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern wird der Landtag neu gewählt, in Berlin der Senat. Unter dem Eindruck der eher uninspirierten Regierungsbefragung aus dem Stuttgarter Parlament kann man ja mal die provokante Frage ins Plenum einbringen: Wofür braucht es den Landtag eigentlich?

Klar, die Länderparlamente treffen viele Entscheidungen, die das Leben der Bürgerinnen und Bürger unmittelbar betreffen: über die Schulcurricula, die Anzahl der Polizistinnen und Polizisten, die Ausgestaltung des Rauchverbots. Alles Landesrecht, alles wichtig.

Fest steht aber auch, dass die Macht der Parlamente seit Jahren schwindet. Die Bedeutung der Landtage werde „bedroht“, warnte gerade erst Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Der muss es wissen, schließlich kam Kretschmann 1980 erstmals als Abgeordneter in den Landtag. Das Grundproblem beschreibt er so: Die Europäische Union und der Bundestag weiten ihren Einfluss aus, ziehen immer mehr Kompetenzen an sich. Die Landtage wiederum können oft nur die Beschlüsse der übergeordneten Parlamente umsetzen.

Zum Beispiel beim Rechtsanspruch auf die Ganztagsbetreuung in der Grundschule, der vom Schuljahr 2026/27 an sukzessive ab der ersten Klasse gelten soll. Beschlossen hat das Vorhaben der Bund. Erfüllen müssen es die Kommunen. Und für die Länder? Bleibt lediglich die vergleichsweise undankbare Aufgabe, das Ganze mitzufinanzieren.

Bei entscheidenden Fragen dürfen die Landtage nicht mitreden

Die Landtage haben die sogenannte Budgethoheit. Klingt einflussreich, doch die Hoheit hat Grenzen: Den Ländern stehen zwar die Einnahmen aus der Grundsteuer und der Erbschaftsteuer exklusiv zu. Bei anderen Geldquellen haben sie allerdings wenig zu melden. Über die Höhe der sehr wichtigeren Einkommen- und Umsatzsteuer entscheidet maßgeblich der Bund. Der Bund kann auch, wie geschehen, die Mehrwertsteuer auf alle Speisen in der Gastronomie senken. Die Landtage können nicht viel mehr tun, als die Einnahmeausfälle bitterlich zu beklagen.

Zwischenfazit: Landtage sind Parlamente, in denen viel geredet wird – die aber in entscheidenden Fragen oft nicht mitreden dürfen.

Mit diesem Eindruck im Gepäck schaut man am besten bei Muhterem Aras vorbei. Sie empfängt in ihrem Büro, Stuttgarter Landtag, erster Stock. Die Grünen-Politikerin ist die Landtagspräsidentin und kann damit schon amtsbedingt nicht in den Abgesang einstimmen. Die Landtage sind „die Herzkammer der Demokratie“, sagt Aras. Die Abgeordneten seien viel näher dran an den Menschen und ihren Problemen als der Bundestag oder das Europaparlament. Sie glaube zum Beispiel nicht, dass die Schulen in Baden-Württemberg besser wären, wenn die Bildungspolitik nicht mehr in Stuttgart gemacht würde, sondern in Berlin.

Aras kriegt natürlich mit, dass sich die Landtage gerade gegen einen drohenden Bedeutungsverlust stemmen müssen. Sie denkt darüber nach, wie sich das Ansehen wieder steigern lässt, unabhängig vom ewigen Kompetenzgerangel mit der EU und dem Bund. Zum Beispiel setzt sie sich dafür ein, dass mehr Besuchergruppen und mehr Schulklassen zu den Sitzungen kommen. Damit die Menschen sehen, wie Demokratie funktioniert. Die Besucher kommen auch gerne – nur erleben die dann oft eher dröge Debatten.

Seit die AfD im Landtag sitzt, ist der Ton rauer geworden

Aras war vor einiger Zeit in Schottland. Sie erinnert sich noch gut, wie begeistert sie war von den Parlamentariern dort, die leidenschaftlich diskutierten, frei, ohne Skript. Das würde sie sich eigentlich auch für ihren Landtag wünschen. Doch die jüngste Regierungsbefragung zur Lkw-Maut zeigt, dass das nicht so leicht ist: Die Minister kennen vorher die Fragen. Sie können sich vorbereiten, lesen vom Blatt ab. Im Ergebnis wirkt es so, als hätte das Parlament beinahe Angst davor, dass sich eine lebhafte Debatte entwickeln könnte.

Noch etwas macht Aras Sorgen: dass die Debatten im Plenum manche Abgeordnete „gar nicht interessieren“. Sie nennt keine Namen, aber es ist klar, welche Abgeordneten sie meint. Seit die AfD in den baden-württembergischen Landtag eingezogen ist, ist der Ton rauer geworden. Das beklagen auch die Besuchergruppen. Sie benutzte „das Plenum für Hassreden, für Hohn und Häme gegenüber den demokratischen Institutionen“, sagt Aras. Und natürlich für Videoschnipsel, die dann zu Tiktok-Posts werden.

Der Parlamentarismus sei nicht perfekt, sagt Aras am Ende des Gesprächs. „Aber trotzdem funktioniert eben doch vieles, und das sogar sehr gut. Das sollten wir nicht schlechtreden.“

Also noch mal kurz rein in den Plenarsaal, wo an diesem Tag ein Gesetz über neue Ladenöffnungszeiten beschlossen wird. Kleine, digitale Supermärkte ohne Personal dürfen nun an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr öffnen – eine wichtige Entscheidung, deren Auswirkungen vor allem Menschen im ländlichen Raum schätzen dürften.

Mitunter gibt es Stellvertreterdebatten, die Zeitverschwendung sind

Gleiches lässt sich allerdings nicht von der aktuellen Debatte behaupten, die am Vormittag stattfand. Da ging es um die Migrationspolitik von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), sicher ein spannendes Thema, doch nüchtern betrachtet kann der Landtag an Dobrindts Plänen überhaupt nichts ändern. „Stellvertreterdebatte“ nennen das Parlamentarier. Mancher Spötter behauptet, dass diese Stellvertreterdebatten auch deshalb so beliebt seien, weil der Landtag sein „Programm füllen“ müsse.

Inge Gräßle hat in ihrem Leben schon sehr viele Parlamentsdebatten erlebt. Seit 1996 ist sie CDU-Parlamentarierin, erst im baden-württembergischen Landtag, dann im Europaparlament, seit 2021 im Bundestag. Sie kennt natürlich auch die „Stellvertreterdebatten“ – und hält sie schlicht gesagt für Zeitverschwendung. „Das wird auch noch protokolliert“, sagt sie im Restaurant unter dem Stuttgarter Landtag und schüttelt den Kopf. Gräßle schätzt, dass sie zwei Drittel ihrer Zeit im Plenarsaal des Landtags mit wirkungslosen Diskussionen verbracht hat.

Blieb zum Glück auch noch Zeit für die wirklich wichtigen Aufgaben einer Abgeordneten: in ihrem Wahlkreis in Heidenheim unterwegs sein, Bürgersprechstunden abhalten, sich die Sorgen der Menschen anhören, mit Sozialverbänden telefonieren oder mit Schulleitern. Wenn an einer Schule zum Beispiel Lehrer fehlten, dann kümmerte sie sich darum, dass es im nächsten Schuljahr mehr Lehrer gab. Gräßle sagt, dass sie ein „Scharnier“ sei zwischen den Menschen, die sie vertritt, und dem Parlament, wo sie das Leben dieser Menschen verbessern wollte.

Fragt man Gräßle nach ihrem größten Erfolg, dann denkt sie nicht an eine große Landtagsrede oder eine knappe Abstimmung. Sie denkt an die Landstraße 1164 von Gussenstadt nach Gerstetten. Für diese Straße hat sie gekämpft – und sie hat die Straße bekommen. Bei der Eröffnung gab es ein großes Fest, das obligatorische Band wurde durchgeschnitten. Ein Stück dieses Bandes hat Gräßle bis heute aufgehoben. Landtagsabgeordnete können Dinge verändern. Und wenn es nur ein paar Kilometer Straße sind.