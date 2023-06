Die Meuterei der Gruppe Wagner hat die Bundesregierung in den Krisenmodus versetzt. Anders als die US-Geheimdienste wurde sie offenbar überrascht. In Berlin galt das System Putin lange als stabil.

Von Daniel Brössler, Georg Ismar und Paul-Anton Krüger, Berlin

Eigentlich wollte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am Sonntag zu einem zweitägigen Besuch nach Südafrika aufbrechen. In der Nacht hat die Grünen-Politikerin ihre Pläne ob der Aufruhr in Russland aber geändert. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes erklärte, Baerbock verschiebe die geplante Abreise um einen Tag, um angesichts der Entwicklungen am Montagvormittag in Luxemburg an einem Treffen der EU-Außenminister teilzunehmen.