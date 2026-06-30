Offiziell hat Sahra Wagenknecht in der von ihr gegründeten Partei nur noch eine Rolle im Hintergrund: Sie leitet die Grundwertekommission des BSW. Nun aber sucht die 56-Jährige – wieder einmal – die große Bühne: ein Rededuell mit AfD-Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel. Das schlägt die BSW-Spitze in einem zweiseitigen Brief an Weidel und ihren Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla vor. Genau genommen schweben der BSW-Spitze sogar zwei Debatten vor. Wagenknecht und Weidel sollen einmal in Magdeburg und einmal in Schwerin miteinander diskutieren, jeweils im September.
AfD und BSWWie Sahra Wagenknecht um Alice Weidel wirbt
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Das BSW versucht, mit einem Angebot zu locken: Parteigründerin Wagenknecht könne vor den Landtagswahlen im September öffentlich mit der AfD-Chefin diskutieren. Geht es dabei nur um Aufmerksamkeit?
Von Tim Frehler und Valerie Höhne, Berlin
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