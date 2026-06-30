Zum Hauptinhalt springen

AfD und BSWWie Sahra Wagenknecht um Alice Weidel wirbt

Lesezeit: 3 Min.

Sahra Wagenknecht und Alice Weidel trafen sich schon einmal zu einem TV-Duell: Im Oktober 2024 bei dem Nachrichtensender Welt-TV.
Sahra Wagenknecht und Alice Weidel trafen sich schon einmal zu einem TV-Duell: Im Oktober 2024 bei dem Nachrichtensender Welt-TV. Kay Nietfeld/dpa

Das BSW versucht, mit einem Angebot zu locken: Parteigründerin Wagenknecht könne vor den Landtagswahlen im September öffentlich mit der AfD-Chefin diskutieren. Geht es dabei nur um Aufmerksamkeit?

Von Tim Frehler und Valerie Höhne, Berlin

SZ bei Google bevorzugen

Offiziell hat Sahra Wagenknecht in der von ihr gegründeten Partei nur noch eine Rolle im Hintergrund: Sie leitet die Grundwertekommission des BSW. Nun aber sucht die 56-Jährige – wieder einmal – die große Bühne: ein Rededuell mit AfD-Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel. Das schlägt die BSW-Spitze in einem zweiseitigen Brief an Weidel und ihren Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla vor. Genau genommen schweben der BSW-Spitze sogar zwei Debatten vor. Wagenknecht und Weidel sollen einmal in Magdeburg und einmal in Schwerin miteinander diskutieren, jeweils im September.

Zur SZ-Startseite

AfD in Sachsen-Anhalt
:„Die Unabhängigkeit der Justiz könnte kompromittiert werden“

Die Aussicht eines AfD-Wahlsiegs alarmiert die Richterschaft in Sachsen-Anhalt. Eine neue Regierung hätte die Chance, die Justiz auf ihre Linie zu bringen, warnt der Landesvorsitzende des Richterbunds, Christian Löffler.

SZ PlusInterview von Ronen Steinke

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite