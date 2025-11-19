BSW -Gründerin Sahra Wagenknecht fordert, die AfD in politische Entscheidungen einzubinden. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) sagte die scheidende Parteivorsitzende: „Die Brandmauer ist gescheitert, sie und die schlechte Politik der alten Parteien haben die AfD zur stärksten politischen Kraft in Deutschland gemacht. Diesen Weg müssen wir endlich verlassen.“

Mit ihrer Partei wolle sie keine Koalitionen gegen die AfD tragen, kündigte Wagenknecht vor den Landtagswahlen im kommenden Jahr an. Dann wird unter anderem in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern gewählt, wo die AfD in Umfragen klar stärkste Kraft ist. „Für Koalitionen, deren einziger gemeinsamer Nenner ist, die AfD von der Macht fernzuhalten, stehen wir nicht mehr zur Verfügung. Wir werben für einen neuen Weg.“

Die 56-Jährige sprach sich für Expertenregierungen aus, in denen nicht Parteienvertreter, „sondern unabhängige Persönlichkeiten die Ministerämter übernehmen“. Diese sollten mit wechselnden Mehrheiten regieren, auch unter Einbeziehung der AfD. „Wir sagen zu, in einer solchen Konstellation grundsätzlich in der Sache abzustimmen“, sagte Wagenknecht dem RND.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte die AfD Anfang Mai als „gesichert rechtsextrem“ eingestuft, diese Einstufung wegen einer Klage der Partei aber bis zur gerichtlichen Klärung auf Eis gelegt. Eine Gefahr für die Demokratie sieht Wagenknecht in der AfD trotz dieser Einschätzung offenbar nicht. „Die größte Gefahr für die Demokratie in Deutschland ist eine Politik, von der immer mehr Menschen enttäuscht sind, die die Lebensverhältnisse und die Kaufkraft von immer mehr Menschen verschlechtert und die vor allem immer wieder vor Wahlen das eine verspricht und nach Wahlen das Gegenteil.“

In der AfD gäbe es „Extremisten und gefährliche Typen“, sagte Wagenknecht dem RND. „Aber die Radikalisierung der Partei ist doch auch eine Folge der Ausgrenzung. Einbindung zähmt, Ausgrenzung radikalisiert, das ist doch nichts Neues.“