Als am Dienstag die Regierungschefs der von Frankreich und Großbritannien geführten „Koalition der Willigen“ vor die Kameras traten, war die Botschaft unmissverständlich: Europa will nicht nur politisch Rückendeckung geben, sondern im Ernstfall als sicherheitspolitischer Akteur handeln – zum Schutz der Ukraine und damit auch der eigenen Sicherheit. Im Zentrum stand die Frage, wie ein möglicher Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine abgesichert und Russlands Druck durch eine stärkere europäische Abschreckung beantwortet werden kann. Vor allem aus Berlin wurde deutlich: Es soll nicht bei symbolischen Erklärungen bleiben.