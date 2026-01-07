Als am Dienstag die Regierungschefs der von Frankreich und Großbritannien geführten „Koalition der Willigen“ vor die Kameras traten, war die Botschaft unmissverständlich: Europa will nicht nur politisch Rückendeckung geben, sondern im Ernstfall als sicherheitspolitischer Akteur handeln – zum Schutz der Ukraine und damit auch der eigenen Sicherheit. Im Zentrum stand die Frage, wie ein möglicher Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine abgesichert und Russlands Druck durch eine stärkere europäische Abschreckung beantwortet werden kann. Vor allem aus Berlin wurde deutlich: Es soll nicht bei symbolischen Erklärungen bleiben.
VerteidigungDeutsche Truppen für die Ukraine?
Bundeskanzler Merz stellt Bundeswehrsoldaten zur Friedenssicherung in Aussicht – nicht in der Ukraine, sondern in deren Nato-Nachbarstaaten. Klingt nach Klarheit, wirft aber schwierige Fragen auf.
Von Daniel Brössler und Sina-Maria Schweikle, Berlin, Seeon
Militär:Es wird ernst für Europa – und vielleicht gefährlich
Wie entschlossen tritt der Kontinent bei der Unterstützung der Ukraine auf? Und welche Rolle soll Deutschland in der „Koalition der Willigen“ einnehmen? Antworten darauf gibt es in Paris.
