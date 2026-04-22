Als Bundeskanzler kommt man ziemlich viel rum. Friedrich Merz' aktuelle Woche etwa hat in Hannover begonnen und wird am Freitag in Zypern enden, beim informellen Treffen des Europäischen Rates.

In Hannover stellte Merz, Wirtschaftskrise hin oder her, nach seinem Messerundgang erfreut fest: „Deutschland kann Industrie.“ An diesem Mittwoch aber dürfte der ein oder andere Wermutstropfen im stets halbvollen Glas des Kanzlers landen: Wirtschaftsministerin Katherina Reiche stellt am späten Mittag die Frühjahrsprojektion der Regierung vor. Und: Laut Agenturberichten soll die Regierung ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr auf 0,5 Prozent halbiert haben. Ob es wirklich so kommt, erfahren Sie zeitnah auf SZ.de.

Ärger der anderen Art hat Merz sich selbst eingebrockt. Bei einem Auftritt am Montagabend hatte er erklärt, die gesetzliche Rente allein werde „allenfalls noch die Basisabsicherung“ fürs Alter sein und „nicht mehr ausreichen, auf Dauer den Lebensstandard zu sichern“. Damit dürfte der Kanzler nicht nur seinen Koalitionspartner aufgeschreckt haben, mit dem er ja vor nicht allzu langer Zeit noch eine (sehr teure) Stabilisierung des Rentenniveaus vereinbart hatte – sondern auch den ein oder anderen Bürger.

Wem die Rentendebatte nicht aufregend genug ist, der sollte die Recherche meiner Investigativ-Kollegen lesen: Jahrelang lebten mutmaßliche Mitglieder der Terrormiliz „Islamischer Staat“ unerkannt in Deutschland. Nun aber kann das Bundeskriminalamt viele von ihnen dank einer „außergewöhnlichen Puzzle-Arbeit“ enttarnen.

Wie es weitergeht mit den Friedensverhandlungen zwischen den USA und Iran ist derweil weiter offen. In der Nacht hat Donald Trump erklärt, die Waffenruhe mit Iran zu verlängern, das Mullah-Regime aber bleibt skeptisch. Die Bundesregierung treibt vorsorglich schon mal die Vorbereitungen für eine Beteiligung der Bundeswehr an einem möglichen internationalen Einsatz zur Sicherung der Straße von Hormus voran. Diese wäre aber an mehrere Bedingungen geknüpft – vor allem daran, dass die Waffen dauerhaft schweigen.

Was heute wichtig ist

Trump verlängert Waffenruhe – Seeblockade bleibt bestehen. Die Feuerpause mit Iran soll weitergehen, nachdem US-Präsident Trump zuerst noch mit Bombardements gedroht hatte. Irans Regierung sei „ernsthaft gespalten“, deswegen hätten die pakistanischen Vermittler die USA gebeten, ihre Angriffe auszusetzen. Irans Führung reagiert skeptisch. Zum Artikel

EXKLUSIV Wie das BKA ehemalige IS-Terroristen in Deutschland aufspürt. Unbemerkt von den Behörden lebten jahrelang mutmaßliche Milizionäre des „Islamischen Staats“ in Deutschland. Jetzt kann das Bundeskriminalamt die Islamisten reihenweise enttarnen – dank eines gigantischen Datensatzes. Zum Artikel

Merz provoziert SPD – und will „ernsthaft reden“. Die Sozialdemokraten reagieren verärgert auf die Äußerung des Kanzlers, der die gesetzliche Rente als künftige „Basisabsicherung“ bezeichnet hat. Sie finden, der Kanzler schüre Ängste. Die Union findet, die SPD reagiere sehr kritisch auf Reformvorhaben. Merz möchte der SPD Druck machen, doch sein Versuch wirkt eher hilflos. Zum Artikel

Nutzt die Energiekrise dem Klimaschutz? Klimaschutzmaßnahmen sind unter Druck, doch die Energiekrise zeigt, wie prekär die Lage bei fossilen Brennstoffen ist. Klimapolitiker aus aller Welt verweisen darauf, dass erneuerbare Energien günstiger und sicherer sind. Heute wird Kanzler Merz beim Petersberger Klimadialog erwartet. Zum Artikel

Tod im Urlaub: „Dass sie schwer bestraft werden, ist unsere einzige Hoffnung“. Nach dem Vergiftungstod einer vierköpfigen deutschen Familie im Istanbul-Urlaub stehen sechs Angeklagte wegen „bewusster fahrlässiger Tötung“ vor Gericht. Sie geben sich ahnungslos. Die Hinterbliebenen glauben kein Wort. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: US-Software – Bund schließt Verträge für acht Milliarden Euro mit US-Konzernen. Die Bundesregierung hat sich mit einem Vertragsvolumen von mindestens 8,35 Milliarden Euro an US-Konzerne gebunden. Die Summe fügt sich aus einer Auflistung von mehr als 230 Verträgen zusammen, die SZ Dossier vorliegt. Im vergangenen Jahr hat die Regierung rund 629 Millionen Euro für Softwarelizenzen ausgegeben. Auch wichtig: Karsten Wildbergers Staatssekretärin muss gehen. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Humanoide Roboter – Wie China den deutschen Maschinenbau überholt. Auf der Hannover Messe zeigt China, was es kann. Humanoide Roboter sind der nächste große Markt – und Firmen aus China liegen deutlich vorn. Die Gründe: mehr Kapital, mehr Daten, mehr Tempo. Für den deutschen Maschinenbau wird es sehr eng. Wie bei E-Auto-Batterien oder Permanentmagneten braucht es auch für Roboter lokale Lieferketten. Zum Briefing