An diesem Donnerstag reist Bundeskanzler Friedrich Merz zum Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs nach Zypern. Erster Tagesordnungspunkt: ein Abendessen in Nikosia. Man muss nicht Professor Trelawneys Wahrsagen-Kurs in Hogwarts besucht haben, um die Prophezeiung zu wagen: Schon beim Essen dürften der Krieg in Iran das Tischgespräch beherrschen.

In Berlin rückt die Situation in Iran einmal mehr ins Zentrum. Reza Pahlavi, der Sohn des letzten Schahs, ist in der Stadt und um zehn Uhr zu Gast in der Bundespressekonferenz. Während der Massenproteste in Iran Anfang des Jahres war Pahlavi für einige zum Hoffnungsträger geworden. Doch das Mullah-Regime ließ die Proteste brutal niedergeschlagen, Tausende starben. Auf SZ.de erfahren Sie zeitnah, wie Pahlavi die aktuelle Lage einschätzt.

Auch wenn der Waffenstillstand verlängert wurde: Die Friedensverhandlungen zwischen den USA und Iran kommen nicht voran. Sollten die Gespräche jedoch wieder aufgenommen werden, dürfte Jared Kushner eine wichtige Rolle spielen. Donald Trumps Schwiegersohn und „Friedensbeauftragter“ hat zwar kein Regierungsamt in der US-Administration, sei aber trotzdem einer der einflussreichsten Männer Amerikas, wie unser Washington-Korrespondent Peter Burghardt in seinem Porträt schreibt.

Für Kushner ist diese Konstruktion ohnehin viel praktischer, weil er auf diese Weise noch viel freier Business und Politik verquicken kann, als das in der Regierung Trump ohnehin üblich ist.

Falls Sie diesen Newsletter auf dem Handy lesen: Süddeutsche Zeitung lesen macht selbstredend schlau. Dumm dagegen macht stundenlanges Social-Media-Scrollen, und laut meinem Feuilleton-Kollegen Philipp Bovermann macht es inzwischen auch keinen Spaß mehr. Sein Text dagegen schon.

Was heute wichtig ist

Iran kaum zu Zugeständnissen bereit. US-Präsident Donald Trump hat die Waffenruhe ohne Frist verlängert – das bestätigt das Weiße Haus. Iran sagt, es habe darum nicht gebeten. Das Mullah-Regime feiert bereits einen Sieg und erklärt, es fühle sich an Trumps Waffenruhe nicht gebunden. In der Straße von Hormus stoppt Iran mehrere Handelsschiffe. Zum Artikel

EXKLUSIV IG-Metall-Chefin Benner droht Merz mit Protesten. „Wenn die Regierung die Rente kürzt, dann brennt die Hütte“, sagt Christiane Benner der SZ. Auch die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sei eine rote Linie. „Wenn es Karenztage bei der Krankschreibung gibt, dann sind die Straßen voll“. Den Tankrabatt findet sie richtig, sie fordert eine Übergewinnsteuer. Zum Interview

Kanzler-Rede beim Klimadialog: „Auf der richtigen Seite der Geschichte“. In einer seiner seltenen Reden zum Klimaschutz hat Kanzler Merz betont, Klimapolitik sei in Zeiten der Energiekrise auch Sicherheitspolitik. Man müsse damit rechnen, dass andere Akteure „Rohstoffabhängigkeit als Hebel nutzen“. Er wäre wohl nicht Merz, wenn darauf nicht das Aber folgte: Die industrielle Basis dürfe nicht gefährdet werden. Zum Artikel

AfD sucht außenpolitischen Kurs ohne Orbán und Trump. Der Verbündete in Ungarn ist abgewählt, die Beziehung zum US-Präsidenten inzwischen kompliziert, die zu Russland ohnehin. In der AfD ist kaum eine Frage so umstritten – und so wichtig – wie die nach ihrer Außenpolitik. Zum Artikel

DFB-Pokal-Halbfinale: Bayer zu brav für die Bayern. Erstmals seit sechs Jahren zieht der FC Bayern ins Finale des DFB-Pokals ein. Dafür genügt ein 2:0 gegen Bayer Leverkusen, das sich beinahe unterwürfig ins Duell mit dem deutschen Meister stürzt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Wie Staat und Sozialträger digital vernetzt werden können. Wer in Deutschland einen Kitaplatz sucht, Elterngeld beantragen oder eine Hebamme finden will, landet oft in einem digitalen Flickenteppich. Eine neue Studie skizziert, wie ein technisches Netzwerk digitale Angebote von Staat, Sozialwirtschaft und Zivilgesellschaft verbinden könnte. Auch wichtig: Die Bundesregierung hat ihren Gesetzentwurf zur IP-Adressenspeicherung verabschiedet. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Die Ostsee, Europas unterschätzte Wirtschaftsmacht. Die Ostsee-Anrainerstaaten zusammengenommen würden die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt bilden. Immer stärker vernetzen sie sich und wachsen zusammen – wirtschaftlich, sicherheitspolitisch und energietechnisch. Für Deutschland bedeutet das eine große Chance. Zum Briefing