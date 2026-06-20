Es dauerte nur wenige Stunden, bis die Waffenruhe brach. Sie sollte am Freitagnachmittag um 16.30 Uhr lokaler Zeit in Libanon in Kraft treten. Gegen Mitternacht gab es nach Angaben libanesischer Medien die ersten israelischen Attacken, bis Samstagnachmittag wurden nach Angaben der libanesischen Behörden 35 Menschen getötet, darunter zwei Soldaten der libanesischen Armee, die gar keine Konfliktpartei ist.

Auch die Hisbollah feuerte auf israelische Truppen, die sich nach Angaben der proiranischen Miliz auf ihre Stellungen zubewegt hatten. Die israelische Armee (IDF) teilte mit, die Angriffe seien gestartet worden, nachdem die Hisbollah in der vergangenen Nacht mehr als 50 Mal auf Soldaten in Südlibanon geschossen habe. „Die Raketenangriffe stellen wiederholte Verstöße gegen das Waffenstillstandsabkommen dar“, erklärte das Militär. Libanesische Medien berichten hingegen, dass der Bruch der Waffenruhe durch Israel erfolgt sei.

Live Krieg in Nahost : Iran verkündet Schließung der Straße von Hormus Das zentrale Militärkommando des Landes begründete den Schritt laut Agentur Tasnim mit der Nichteinhaltung der Waffenruhe in Südlibanon. Eine iranische Verhandlungsdelegation wird in Kürze in die Schweiz reisen. Alle Entwicklungen im Liveblog ...

Durch den Bruch der Waffenruhe droht auch das Abkommen zwischen den USA und Iran zu scheitern. Iran kündigte am Samstagnachmittag an, die Straße von Hormus wieder zu schließen. Die Sperrung sei der „erste Schritt“ als Reaktion auf die Verletzung von Verpflichtungen, heißt es in einer Erklärung des obersten Militärkommandos.

Trotz der erneuten Eskalation schickt Iran eine Verhandlungsdelegation in die Schweiz. Dort sollen Vertreter beider Länder über das Atomprogramm des Regimes verhandeln.

Bereits vor Ort sind die US-Unterhändler Steve Witkoff, das Nachrichtenportal Axios berichtet, dass sich auch US-Vizepräsident J. D. Vance noch am Samstag auf den Weg in die Schweiz machen soll. Auch der iranische Chefunterhändler Mohammad Bagher Ghalibaf soll bei den Verhandlungen anwesend sein.

Israelische Medien berichten mittlerweile, das Militär habe Anweisungen von Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz bekommen, die Angriffe auf Libanon einzustellen.

Israels Sicherheitsminister Ben-Gvir: Libanon soll „in Flammen aufgehen“

Israelische Politiker hatten noch am Freitag vehement die Fortsetzung der Kämpfe in Libanon gefordert. „Wir zerstören alle Häuser. Die Bewohner werden sie nie wieder vor ihren Augen stehen sehen“, sagte Verteidigungsminister Israel Katz. Das gesamte Land solle „in Flammen aufgehen“, sagte Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir. Die USA hatten Israel dennoch gedrängt, am Freitag einer Waffenruhe zuzustimmen.

Die gilt in Libanon mit Unterbrechungen eigentlich bereits seit November 2024, die israelische Armee interpretiert sie wie in Gaza aber nicht als Verpflichtung für beide Seiten, sondern nur für den Gegner. Nach der Waffenruhe von Ende 2024 feuerte die Hisbollah 15 Monate nicht auf Israel, das Libanon aber fast täglich bombardierte, um gegen „Bedrohungen“ vorzugehen. Hunderte Sanitäter wurden getötet, Journalisten, Frauen und Kinder. Nach dem Angriff der USA und Israels auf Iran feuerte die Hisbollah am 2. März in Solidarität mit Teheran wieder Raketen auf Israel ab. Ministerpräsident Netanjahu ordnete eine Besetzung des südlichen Libanon an und massive Luftangriffe auf Beirut. Mitte April vermittelten die USA einen ersten Waffenstillstand, den Israel erneut ignorierte und weiter in Libanon vorrückte. Auch die Hisbollah feuerte dieses Mal zurück.

Die Angriffe, die nun erneut zum Bruch der Waffenruhe führten, begannen nach Angaben der staatlichen libanesischen Nachrichtenagentur NNA am frühen Samstagmorgen mit Angriffen durch Drohnen, Artillerie und Flugzeugen im Raum Nabatieh, bei denen Wohngebäude und Häuser zerstört worden seien.

Ein Waffenstillstand in Libanon entscheidet für Iran „über Erfolg oder Misserfolg“ in den Verhandlungen

Die israelische Zeitung Haaretz bezeichnete die Angriffe als „russisches Roulette“, die zum Scheitern des Abkommens führen könnten. Irans Außenminister Abbas Araghchi hatte am Freitag gegenüber mehreren seiner Amtskollegen erklärt, dass der Waffenstillstand in Libanon für Iran „über Erfolg oder Misserfolg“ in den Verhandlungen entscheide. US-Präsident Donald Trump hatte in den vergangenen Tagen massiv Druck auf Netanjahu ausgeübt, die Angriffe in Libanon zu beenden. „Wir müssen dafür sorgen, dass er einigermaßen bei Verstand bleibt”, sagte Trump am Freitag dem Nachrichtenportal Axios. Auf die Frage, ob er die Angriffe auf Libanon stoppen könne, antwortete er: „Ja. Sie haben großen Respekt vor mir. Sie tun, was ich sage.“

Dass sich Netanjahu vorerst den Forderungen seiner Kriegspartners widersetzt hat, hat auch damit zu tun, dass der Premierminister innenpolitisch unter starkem Druck steht. Seit dem Terror der Hamas am 7. Oktober 2023 verspricht er den Israelis den „totalen Sieg“, führt Krieg gegen Iran, Libanon, Gaza und Syrien. Überall ist Israel militärisch überlegen, doch nirgends kann die Überlegenheit in eine dauerhafte diplomatische Lösung umgewandelt werden. Im Sommer 2025 hatten die USA einen Plan zur schrittweisen Entwaffnung der Hisbollah vorgelegt. Die sollte ihre Waffen in verschiedenen Phasen abgeben, Israel sich im Gegenzug zurückziehen. Netanjahu bombte weiter. Und schwächte die libanesische Regierung, die sich zum ersten Mal nach Jahrzehnten die Entwaffnung der Hisbollah zum Ziel gesetzt hatte.

Am Dienstag wollen Libanon und Israel wieder in Washington direkt verhandeln, wie es weitergehen soll. Die Regierung Netanjahu hält an der Zerstörung und Entwaffnung der Hisbollah als Ziel fest und will den Süden des Landes besetzt halten. Für Iran kann es ohne einen Abzug der Israelis aus Libanon kein endgültiges Abkommen mit den USA geben. Die Frage ist nun, ob Trump Netanjahu zu einem Waffenstillstand zwingen kann.