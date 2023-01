Von Markus Balser, Berlin

Der Empfang vor dem Berliner Waffenladen ist eindeutig zweideutig: "Zielsicher in den Frühling", verspricht ein Schild an der gläsernen Eingangstür. Es wirbt für ein Gewehr, "frei ab 18". Deutschland mag eine hitzige Debatte über schärfere Waffengesetze führen. Im Untergeschoss dieses Berliner Einkaufszentrums ist das alles weit weg. Das Geschäft präsentiert Dutzende gewienerte Waffen in Vitrinen. Eine Dame in Daunenjacke betritt den Laden. Sie sei oft allein zu Hause und wolle sich schützen, sagt sie am Tresen: "Haben Sie auch etwas für Frauen?"