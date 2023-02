Von Georg Ismar

Ein großes Thema auf den Gängen des Bayerischen Hofs in München ist, wie man diesen Krieg beenden kann. Wie kommt man an einen Punkt für Verhandlungen, wer bietet sich als Vermittler an? In diese Debatte bei der Sicherheitskonferenz platzt eine überraschende Forderung der Ukraine, mit einer Verschärfung der Mittel Wladimir Putin an den Verhandlungstisch zu zwingen. Vizeregierungschef Olexander Kubrakow fordert von den westlichen Staaten Streumunition und Phosphor-Brandwaffen für den Kampf gegen Russland. Die USA und andere Verbündete hätten doch Millionen von Schuss davon. Russland nutze diese Kampfmittel jeden Tag. "Warum können wir sie nicht nutzen? Es ist unser Staatsgebiet."