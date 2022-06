Waffenlieferungen:Das bekommt die Ukraine zusätzlich

Bundeskanzler Olaf Scholz hat detailliert aufgeführt, was Deutschland dem bedrängten Land überlassen will.

Von Paul-Anton Krüger

So offen wie noch nie hat Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag über Waffenlieferungen an die Ukraine gesprochen - und Ankündigungen neuer Qualität gemacht. Deutschland werde verstärkt moderne westliche Waffensysteme bereitstellen. Scholz nannte das Flugabwehrsystem Iris-T, gemeint ist offenkundig die bodengestützte Variante. Die Ukraine werde damit in die Lage versetzt, eine Großstadt vor russischen Luftangriffen zu schützen, sagte er - nannte aber keine Stückzahlen. Es besteht aus Radar- und Raketenstarteinheiten, die Flugzeuge, Hubschrauber, Drohnen und Flugkörper bekämpfen können, nicht aber ballistische Raketen.

Solche Systeme mittlerer Reichweite zur Verteidigung des Luftraums stehen oben auf der Wunschliste der Ukraine - ebenso wie Mehrfachraketenwerfer. Auch die will Deutschland jetzt liefern aus Beständen der Bundeswehr, offenbar vier Exemplare des Systems Mars II. Zuvor hatten die USA angekündigt, Himars-Raketenwerfer bereitzustellen. Zu klären ist noch, ob US-Raketen von den deutschen Werfern verschossen werden können.

Auch ein hochmodernes Ortungsradar soll die Ukraine erhalten, das feindliche Artillerie aufspüren kann - im Zusammenspiel mit den ebenfalls zugesagten Panzerhaubitzen 2000 eine hochwirksame militärische Fähigkeit im Kampf gegen russische Artillerie und Panzerformationen. Die Ausbildung an den 155-Millimeter-Geschützen ist bereits angelaufen.