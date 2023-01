Von Hubert Wetzel

Der Begriff Geopolitik bezieht sich auf die Erkenntnis, dass bestimmte geografische Gegebenheiten zuweilen Einfluss auf politische Entscheidungen haben. In Europa kann man das derzeit exemplarisch beobachten. Kurz gesagt, ist die Lage so: Je näher ein Land an den ukrainischen Schlachtfeldern liegt, desto höher ist die Bereitschaft, Kiew im Kampf gegen die russischen Angreifer mit Waffen und Geld zu unterstützen.

Man kann dieses Gefälle gut auf einer Karte des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel sehen, auf der die Hilfsleistungen einzelner Länder für die Ukraine ins Verhältnis zum jeweiligen Bruttoinlandsprodukt (BIP) gesetzt werden. Da zeigt sich: Die baltischen Staaten - Estland, Lettland, Litauen - und Polen haben alle einen Betrag in die militärische und humanitäre Hilfe für die Ukraine investiert, der zwischen 0,5 und einem Prozent ihrer Wirtschaftsleistung liegt. Norwegen, Schweden und Finnland geben Summen, die immerhin 0,1 bis 0,3 Prozent ihres BIP entsprechen.

In Richtung Westen nimmt die Bereitschaft, Geld für den Kampf der Ukrainer auszugeben, dagegen ab - zumindest relativ zur wirtschaftlichen Stärke. Deutschlands Beitrag liegt demnach bei 0,14 Prozent des BIP, Frankreichs Anteil hingegen bei nur 0,05 Prozent. Und Spanien gibt magere 0,03 Prozent seiner Wirtschaftsleistung aus, um Kiew zu helfen.

Am Donnerstag konnte man sehen, was das in der Praxis bedeutet. Anlässlich eines Treffens der Verteidigungsminister von Großbritannien, Polen, Estland, Lettland und Litauen auf dem estnischen Militärstützpunkt Tapa kündigte die Regierung in Tallinn an, weitere Haubitzen sowie Munition und Granatwerfer an die Ukraine liefern zu wollen. Das neue Waffenpaket sei 113 Millionen Euro wert, hieß es in einer Stellungnahme. Eine ähnliche Ankündigung kam aus Schweden. Stockholm will die Ukraine mit militärischer Ausrüstung im Wert von 419 Millionen Euro unterstützen, darunter Schützenpanzer und Artilleriegeschütze. Bereits vor einigen Tagen hatte London erklärt, Challenger-Kampfpanzer und weitere Ausrüstung an Kiew liefern zu wollen.

Spanien zog sein Lieferangebot wieder zurück: Die Panzer sind einfach zu kaputt

Gleichzeitig führen die Nordländer sowie die Balten und Polen mit Unterstützung von Frankreich und Großbritannien die diplomatische Druckkampagne an, um Deutschland dazu zu bringen, endlich schwere Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 an die Ukraine zu liefern - oder wenigstens deren Reexport aus anderen europäischen Länder zu genehmigen. Diese Forderung wird zwar schon seit Monaten erhoben. Aber sie hat in den vergangenen Tagen noch einmal deutlich an Stärke zugenommen und wird inzwischen auch nicht mehr diplomatisch verbrämt. Kiew müsse alle Waffen bekommen, die es für einen Sieg brauche, "einschließlich schwerer Ausrüstung wie Leopard-Panzer", sagte Estlands Verteidigungsminister Hanno Pevkur am Donnerstag.

Dass in diesem Zusammenhang fast ausschließlich Berlin angesprochen wird, ist in politischer Hinsicht vielleicht nicht ganz fair - Paris jedenfalls hat bisher auch nicht angeboten, Kiew mit Leclerc-Kampfpanzern zu beliefern, dem französischen Äquivalent zum Leo. Aber es ändert nichts daran, dass die Bundesregierung in jüngster Zeit im Zentrum einer massiven, im Ausland wie im Inland geführten Debatte darüber stand, ob sie genug für das Überleben der Ukraine tut.

Die unterschiedliche Dringlichkeit, mit der unterschiedliche europäische Länder auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine schauen und die erhebliche Folgen für die Bereitschaft zu Waffenlieferungen hat, lässt sich leicht erklären. Für die Balten, die Polen, aber auch für die nordischen Länder ist Russland eine existenzielle Bedrohung. Diese Länder sind im 20. Jahrhundert von Russland überfallen worden, sie wurden der Sowjetunion einverleibt, mit allem Terror, der darauf folgte, oder in den Warschauer Pakt gezwungen. Sie fürchten daher, die nächsten Opfer russischer Aggression zu sein, wenn dem Regime in Moskau nicht in der Ukraine eine harte Niederlage bereitet wird.

Das ist der Grund, warum sowohl Polen als auch Finnland sich bereit erklärt haben, Leopard-2-Panzer aus ihren Beständen an die Ukraine abzugeben, sofern Berlin zustimmt. Diese Zustimmung ist notwendig, da der Panzer ein deutsches Produkt ist und von ausländischen Kunden nicht willkürlich weitergegeben werden darf. Die polnische Regierung ist angeblich über das deutsche Zögern sogar so verärgert, dass sie bereit ist, die Panzer ohne Genehmigung aus Berlin an die Ukraine zu liefern. Ein entsprechendes Zitat des polnischen Premiers Mateusz Morawiecki ging am Donnerstag durch die Medien.

Im Westen Europas herrscht dagegen eine andere Einschätzung dazu vor, was in der Ukraine auf dem Spiel steht. Diplomaten aus diesem Teil des Kontinents verweisen in Gesprächen eher darauf, dass man die Eskalation mit der Atommacht Russland nicht zu weit treiben solle.

Zudem nimmt mit der räumlichen Entfernung zur Front - und zu den Millionen ukrainischen Flüchtlingen, die vor allem nach Polen und Deutschland kommen - offenbar auch das Gefühl der Bedrohung ab. Wie wenig sich zum Beispiel Spanien um seine Sicherheit zu sorgen scheint, kann man daran ablesen, dass das Land das Angebot, einige seiner eigenen Leopard-Panzer in die Ukraine zu schicken, bereits im vergangenen Sommer wieder zurückgezogen hat. Die eingemotteten Kampffahrzeuge seien leider in einem so "bedauernswert schlechten Zustand", dass sie unbrauchbar seien, hieß es damals aus Madrid.