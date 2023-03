Gedenkgottesdienst für die Opfer des Amoklaufs in Hamburg. Der Täter hatte eine Waffenlizenz.

Der Amokläufer von Hamburg besaß die Tatwaffe ganz legal, die Waffenbehörde schritt nicht ein - dabei hatte er ein wirres Pamphlet geschrieben, und es gab Hinweise auf psychische Auffälligkeiten. Wann verlieren Waffenbesitzer in Deutschland eigentlich ihre Erlaubnis?

Von Christoph Koopmann und Jana Stegemann, Hamburg/München

Hätten die Behörden dem Amokläufer von Hamburg seine Waffe wegnehmen können? Die halbautomatische Heckler-&-Koch-P30-Pistole, mit der Philipp F. vor zwei Wochen sieben Menschen in Hamburg tötete und sich danach selbst erschoss? Nein, nicht mal, wenn sie sein Buch, ein mehr als 300 Seiten langes Hass-Pamphlet mit dem Titel "Die Wahrheit über Gott, Jesus Christus und Satan" gelesen hätten.

Anders als in der ersten Pressekonferenz wenige Tage nach der schlimmsten Gewalttat in der jüngeren Geschichte Hamburgs vom Polizeipräsidenten behauptet, hat eine Mitarbeiterin der Waffenbehörde sehr wohl das Buch auf der Webseite von F. gefunden, nachdem am 24. Januar ein anonymer Hinweis auf ihn eingegangen war. Doch bestellt und gelesen hatte sie es nicht. "Das war ein kommunikatives Missverständnis", sagte Sandra Levgrün, die Sprecherin der Hamburger Polizei, nun der Süddeutschen Zeitung. Die Fehlinformation sei dem Chaos nach dem Amoklauf geschuldet gewesen und dem Umstand, dass zuerst nur mit der Mitarbeiterin der Waffenbehörde telefoniert worden sei.

Sehr wahrscheinlich wäre der Inhalt des Buches für die Waffenbehörde Hamburg ein Anlass gewesen, von Philipp F. ein psychiatrisches Gutachten zu verlangen. Doch: Um dieses vorzulegen, hätte F. nach den geltenden Gesetzen wochenlang Zeit gehabt - solange aber seine Waffe behalten dürfen.

Was sich ziemlich sicher sagen lässt: Philipp F. ist durch jedes Raster gefallen. Denn wer in Deutschland einmal eine Waffenerlaubnis bekommen hat, muss ziemlich viel anstellen, um sie wieder zu verlieren. Es reicht nicht, dass Hinweise eingehen, dass ein Waffenbesitzer psychische Probleme haben könnte. Es reicht nicht, wenn er ein Buch schreibt, in dem er unter anderem einen "Massenmord im Auftrag Gottes" als "legitim" bezeichnet. Und es reicht nicht mal, wenn Mitarbeiter der Waffenbehörde beim Hausbesuch den Eindruck gewinnen, dass er psychisch auffällig ist.

Beweislast bei der Waffenbehörde

Die Voraussetzungen dafür, dass man eine Waffe besitzen darf, müssen alle drei Jahre geprüft werden. Sie sind in den Paragrafen 5, 6, 7 und 8 des Waffengesetzes geregelt: "Zuverlässigkeit", "persönliche Eignung", "Sachkunde" und "Bedürfnis". Allerdings ist nur bei zwei davon der Antragsteller in der Bringschuld: Die Sachkunde im Umgang mit der Waffe muss er in einer Prüfung belegen; als Bedürfnis gilt, wenn er zum Beispiel Jäger oder Sportschütze ist (wie Philipp F.).

Bei den anderen beiden Punkten liegt die Beweislast wiederum bei der Waffenbehörde. Als ungeeignet gilt, wer zum Beispiel alkohol- oder drogenabhängig ist oder psychisch krank. Bisher müssen nur Antragsteller unter 25 Jahren ein Gutachten von einem Psychologen, Psychiater oder Amtsarzt über ihre Eignung vorlegen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will jetzt, dass das künftig alle Antragsteller tun müssen.

Und als unzuverlässig gilt automatisch, wer zum Beispiel in den letzten zehn Jahren für ein Verbrechen oder für eine andere vorsätzliche Straftat zu mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt wurde oder in den letzten fünf Jahren zu mindestens 60 Tagessätzen Geldstrafe. Unzuverlässig sind auch Menschen, die der Verfassungsschutz als Extremisten betrachtet - allerdings nur "in der Regel". Betroffene können also klagen, wenn die Waffenbehörde ihnen aus diesem Grund die Erlaubnis verweigert.

Rund 1000 Extremisten mit Waffen

Manchmal sind die Hinweise zu alt, manchmal zu dünn, mal sind Gerichte eben großzügig, wie Mitarbeiter von Waffenbehörden hinter vorgehaltener Hand berichten. Eine Recherche des SWR-Magazins "Report Mainz" ergab Anfang März, dass bundesweit rund 1000 Personen legal Waffen besitzen, die mal durch extremistische Tendenzen aufgefallen sind, viele davon sind "Reichsbürger". Der Leiter des Thüringer Verfassungsschutzes Stephan Kramer sagte dem SWR: "Ich kenne niemanden, der mit einigermaßen Verstand diese Situation betrachtet und dem diese Zahlen keine Sorgen machen." Auch der Mann, der am Mittwochmorgen bei einer "Reichsbürger"-Razzia einen SEK-Beamten angeschossen hat, soll legal Waffen besessen haben. Dabei war den Sicherheitsbehörden seine Staatsfeindlichkeit offenbar schon länger bekannt.

Ein Sachbearbeiter in der Waffenbehörde einer deutschen Großstadt, der anonym bleiben möchte, sagt der SZ über die Hürden bei Straftätern und Extremisten: "Wenn wir da mehr Handlungsspielraum hätten, wäre uns sehr geholfen."

Im Hamburger Fall aber hätte auch das wohl nicht gereicht: Der renommierte Extremismus-Experte Peter Neumann vom Londoner King's College hat ein Gutachten anhand des von F. verfassten Buches erstellt, über das der Spiegel zuerst berichtet hatte. Dieses ergab, dass F. wohl aus religiösen Motiven gehandelt habe - aber kein politisch motivierter Extremist gewesen sei.

Besuch beim Attentäter

Philipp F. war auch kein Straftäter oder erwiesenermaßen psychisch krank. Aber es gab den ausführlichen anonymen Hinweis. Am 7. Februar statteten zwei bewaffnete Vollzugsbeamte der Waffenbehörde F. einen unangekündigten Besuch in seinem Appartement in Altona-Nord ab - vordergründig, um die Lagerung der Waffen zu kontrollieren. Weil eine Patrone außerhalb des Waffenschranks lag, verwarnten sie ihn, zogen dann aber wieder ab.

Ein normales Vorgehen, sagt Sandra Levgrün von der Polizei Hamburg. Jedem anonymen Hinweis gingen die Mitarbeiter der Waffenbehörde nach, ein Standardprozedere gebe es allerdings nicht. Wie viele anonyme Hinweise bei der Waffenbehörde Hamburg eingehen, weiß Levgrün nicht. "Wir führten bisher keine Statistiken." Meistens enthielten solche Schreiben, von denen ein Gros unter Klarnamen eingehe, Sätze wie: "Mein Nachbar XY trinkt viel und hat eine Waffe. Können Sie den mal überprüfen?" oder "Herr XY schlägt seine Frau und ich weiß, dass er Waffen zu Hause hat."

Zuerst prüften die Mitarbeiter der Waffenbehörde, ob schon Anzeigen gegen die betreffende Person gestellt wurden. Danach werde immer zeitnah ein unangekündigter Hausbesuch gemacht, sagt Levgrün: "Vor allem, um sich einen persönlichen Eindruck von dem Waffenbesitzer zu verschaffen." Aufpassen müssten die Beamten allerdings auch, dass sie sich nicht für Nachbarschaftsstreits "einspannen lassen", wie Levgrün formuliert. Denn immer mehr Hinweise an die Waffenbehörde hätten nur den Zweck, andere zu denunzieren.

Es gibt zwar ein bundeseinheitliches Waffengesetz, aber wie streng die einzelnen Waffenbehörden vorgehen, ist im wesentlichen ihnen überlassen - und es gibt 541 davon im Land. Mal sind sie, wie in Hamburg, bei der Polizei angesiedelt, mal beim Landratsamt, mal bei der Stadtverwaltung. Wie streng kontrolliert wird, hängt auch von der Personaldecke ab. In einer Großstadtbehörde, zuständig für fast 2000 Waffenbesitzer, sind vier Sachbearbeiter plus ein Stellenleiter im Vergleich schon viel - es gibt auch Behörden in ländlichen Regionen, die nur unwesentlich weniger Leute kontrollieren müssen, aber gerade mal einen Sachbearbeiter haben.

In Hamburg ist die Waffenbehörde laut Polizeisprecherin Levgrün jetzt besonders alert. Zurzeit schauten sich Mitarbeiter jeden anonymen Hinweis der vergangenen Jahre noch mal an. "Wir prüfen, ob wir eigentlich alles getan haben, was möglich war", sagt Levgrün. Man denke auch darüber nach, nun doch ein Standardverfahren zur Bearbeitung von Hinweisen einzuführen. "Auch zum Schutz der Mitarbeiter."