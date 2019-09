Die Bundesregierung hat den Rüstungsexportstopp für Saudi-Arabien um weitere sechs Monate bis zum 31. März 2020 verlängert. Das teilte ein Regierungssprecher am Mittwoch in Berlin mit.

Seit Längerem gibt es Kritik an den Exporten. Saudi-Arabien ist in verschiedene internationale Konflikte verstrickt, etwa in den Bürgerkrieg in Jemen. Zudem sorgte die Ermordung des regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi im Istanbuler Konsulat der Saudis für Aufsehen.

Zudem tobt ein Konflikt mit Iran um die Vorherrschaft in der Golf-Region. Am Wochenende kam es zu Angriffen unter anderem auf die größte Raffinerie in Saudi-Arabien, welche die Ölproduktion des Landes weitgehend lahmlegten. Die USA vermuten, dass Iran hinter den Angriffen steckt. Die Führung in Teheran weist das jedoch zurück.

