29. Januar 2019, 17:33 Uhr Waffen in den USA Mit beiden Beinen im Blutbad

"Die Leute haben keine Ahnung von dem Gemetzel, mit dem wir es dauernd zu tun haben." 40 000 Tote durch Schusswaffen pro Jahr: In den USA reden jetzt die behandelnden Ärzte.

Von Hubert Wetzel

Manchmal sind die Kleider von Raquel Forsythe so voller Blut, dass sie sich umziehen muss, bevor sie raus zu den Angehörigen geht. Die sitzen im Wartezimmer der Notaufnahme, starr und voller Angst, und Forsythe will nicht in einem rot verschmierten Chirurgenkittel vor ihnen stehen, wenn sie ihnen mitteilt, dass ihre Tochter nie wieder laufen kann, weil eine Kugel ihr das Rückgrat zertrümmert hat; oder dass ihr Sohn tot ist, weil seine Aorta von einem Stück Blei zerfetzt wurde. Also zieht ...