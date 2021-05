Viele Waffenenthusiasten hat 2020 in den USA hervorgebracht - wie hier auf einem Treffen der National Rifle Association in Indianapolis, Indiana.

Von Hubert Wetzel, Washington

Niemand ist so bedrohlich wie der eigene Nachbar, zumal wenn draußen im Land ein Virus wütet, wenn in den Städten randaliert und geplündert wird und Milizen aufmarschieren. Ganz so dramatisch war die Lage im vergangenen Jahr in den USA zwar nicht, insgesamt sind die Amerikaner recht zivilisiert durch die Pandemie gekommen.