Im vergangenen Jahr sind mehr Menschen durch Landminen getötet oder verwundet worden als in jedem anderen Jahr seit 2020. Das berichtet die Kampagne zum Verbot von Landminen (ICBL) in ihrem Landminen-Report 2026. Die Zahl stieg um zehn Prozent auf mindestens 6.929, wie es in dem Bericht heißt.

Laut der Kampagne sind meist vier von fünf Opern Zivilisten und die Hälfte von ihnen Minderjährige. Nicht alle Todesfälle und Verletzungen durch Landminen werden als solche registriert und gemeldet. Die wahre Zahl dürfte höher liegen, räumen die Experten ein.

Konfliktparteien legen Landminen, um das Vorrücken feindlicher Kräfte zu stoppen. Sie explodieren bei Berührung und töten oder reißen Menschen Gliedmaßen ab. Unzählige bleiben auch nach dem Ende von Konflikten noch für Jahrzehnte als scharfe Munition im Boden liegen. Deshalb sind so viele Opfer Zivilisten.

Erstmals seit Inkrafttreten des Vertrages sind im vergangenen Jahr fünf Länder ausgeschieden: Estland, Lettland, Litauen, Finnland und Polen. Sie begründeten dies mit der Bedrohungslage durch Russland. Polen und Finnland hätten bereits eine Produktion in großem Stil angekündigt. Drei Staaten traten dem Vertrag bei: Libanon, die Marschallinseln und Tonga. Auch Deutschland ist Vertragsstaat.