Von Daniel Brössler und Nicolas Richter, Berlin

Im Krieg zwischen Russland und der Ukraine, der seit der russischen Invasion am 24. Februar 2022 andauert, beginnt eine neue Phase. In ihrem Abwehrkampf darf die Ukraine deutsche und andere westliche Waffen künftig auch gegen Ziele auf russischem Territorium richten. Deutschland und seine engsten Verbündeten seien überzeugt, dass die Ukraine das völkerrechtlich verbriefte Recht habe, sich gegen russische Angriffe insbesondere im Raum der ostukrainischen Stadt Charkiw zu wehren, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag mit. "Dazu kann sie auch die dafür gelieferten Waffen in Übereinstimmung mit ihren internationalen rechtlichen Verpflichtungen einsetzen; auch die von uns gelieferten", erklärte er.