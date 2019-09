Kleiner Waffenschein in Schleswig-Holstein am häufigsten

Kiel/Berlin (dpa/lno) - Der Kleine Waffenschein ist in Schleswig-Holstein bundesweit am häufigsten verbreitet - jedenfalls im Verhältnis zur Bevölkerung. Auf 1000 Einwohner kommen 9,6 Scheine, wie die "Rheinische Post" (Dienstag) unter Berufung auf eine eigene Umfrage zur Zahl der Kleinen Waffenscheine bei den Innenministerien aller 16 Bundesländer berichtete. Das nördlichste deutsche Bundesland habe mit rund 15 Prozent auch den höchsten Jahreszuwachs verzeichnet.

Nach Angaben des Innenministeriums in Kiel stieg die Zahl der Kleinen Waffenscheine in Schleswig-Holstein von Juli 2018 bis Ende Juli 2019 um 3660 auf 27 530. In dem Zeitraum seien 384 Waffenbesitzkarten widerrufen worden. Im Norden gab es Ende Juli fast 195 000 Waffen und wesentlichen Waffenteile in Privatbesitz. Diese Waffen seien im Nationalen Waffenregister registriert.

Eine Erklärung, warum der Kleine Waffenschein in Schleswig-Holstein relativ am häufigsten verbreitet ist, konnte das Ministerium nicht geben. Laut Waffengesetz kann jeder, sofern er die waffenrechtlichen Voraussetzungen erfüllt, einen solchen Kleinen Waffenschein beantragen. "Ein Bedürfnis - und damit auch eine Begründung - muss nicht angegeben werden", sagte ein Ministeriumssprecher.

Bundesweit haben rund 640 000 Bürger und damit knapp 30 000 mehr als Anfang des Jahres einen Kleinen Waffenschein. Er berechtigt, eine Schreckschusswaffe oder Pfefferspray zu besitzen. Um den Schein zu bekommen, muss man volljährig sein sowie persönlich geeignet und zuverlässig erscheinen.