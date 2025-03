Das iranische Parlament hat am Sonntag für die Absetzung von Wirtschaftsminister Abdolnaser Hemmati gestimmt. Ihm werde Misswirtschaft und der Verfall der Landeswährung vorgeworfen, wie staatliche Medien berichteten. Das Votum durch das Parlament erfolgte nur acht Monate nach der Ernennung des Kabinetts durch Präsident Masoud Pezeshkian. Bei der Abstimmung unterstützten 182 Abgeordnete den Misstrauensantrag, während 89 gegen die Maßnahme stimmten, so staatliche Medien. In diesen acht Monaten hat die iranische Landeswährung fast die Hälfte ihres Wertes im Vergleich zum US-Dollar verloren, wie inoffizielle Internetseiten wie alanchand.com berichten. Der Rial wird jetzt demnach mit 927.000 zum Dollar gehandelt, nach 595.500 im August vergangenen Jahres.Abgeordnete warfen Hemmati außerdem vor, Preiserhöhungen bei wichtigen Gütern wie Medikamenten und Lebensmitteln nicht verhindert zu haben. Er sei nicht in der Lage gewesen, den Devisenmarkt zu kontrollieren, so staatliche Medien. Iran muss viele Waren importieren, die auf den Weltmärkten in Dollar abgerechnet werden. Je schwächer der Rial, desto teurer werden die Importe. Unzufriedenheit gibt es in der Islamischen Republik auch wegen der deutlich gestiegenen Wohnkosten.