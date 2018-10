28. Oktober 2018, 21:00 Uhr Wählerverhalten Nur noch bei Älteren beliebt

CDU und SPD haben besonders bei den jüngeren Wählern verloren. Am ehesten kommen sie noch bei Menschen ab 60 an. Die Grünen gewinnen bei Akademikern und Abiturienten.

Von Markus C. Schulte von Drach

CDU und SPD haben in Hessen nicht nur ihre schlechtesten Ergebnisse seit Jahrzehnten eingefahren. Das Wählerverhalten der sozialen Gruppen zeigt auch, dass beide Parteien bestimmten Gruppen nur noch wenig zu bieten haben. So sind nach einer Analyse der Forschungsgruppe Wahlen die beiden alten Parteien inzwischen auch die Parteien der Älteren: Beide finden bei den Wählern über 60 Jahren die meisten Stimmen. Die CDU konnte in dieser Altersgruppe 35 Prozent der Stimmen gewinnen, die SPD immerhin noch 27 Prozent. Unter den jüngsten Wählern (unter 30) dagegen konnten die Christdemokraten nicht einmal jeden fünften überzeugen, bei der SPD kamen ebenfalls die wenigsten Stimmen von den jungen Wählern. Anders sieht es bei den Grünen aus. Sie erhalten den geringsten Zuspruch bei den Wählern in der Altersgruppe über 60 Jahren. Dafür haben 25 Prozent der jüngsten Wähler für sie gestimmt. Verhältnismäßig gut schneiden auch die Linken bei den Jüngeren ab, von denen zehn Prozent hier ihr Kreuz gemacht haben, und auch die FDP hat bei den jungen Wählern mit neun Prozent die meiste Zustimmung. Auf der anderen Seite war bei beiden Parteien der Anteil der Stimmen, die sie erhielten, unter den Ältesten am kleinsten. Die AfD, die erstmals in den hessischen Landtag einzieht, wurde vor allem von Wählern im Alter zwischen 30 und 59 gewählt. 15 Prozent dieser Altersgruppe konnte die Partei für sich gewinnen, während 2013 eher die Jüngeren für sie gestimmt hatten. Von den über 60 Jahre alten Wählern stimmten nur elf Prozent für die AfD.

Deutliche Unterschiede gibt es bei den Berufs- und Bildungsgruppen. So fanden die Christdemokraten die größte Zustimmung unter den Selbstständigen, von denen jede dritte Stimme an die CDU ging. Mit 27 und 28 Prozent lag der Anteil der Angestellten und Beamten, die die Partei wählten, etwas niedriger. Aber nicht einmal jeder vierte Arbeiter wollte hier das Kreuz machen.

Für die Sozialdemokraten stimmten dagegen mit 25 Prozent zwar mehr Beamte als Arbeiter (23 Prozent), noch geringer war aber die Zustimmung unter Angestellten, und nur zwölf Prozent der Selbstständigen wählte die SPD.

Für die Linken entschieden sich lediglich sieben Prozent der Arbeiter, und damit kaum mehr als Angestellte, Beamte und Selbstständige (jeweils sechs Prozent). Für die Grünen stimmte dagegen fast jeder vierte Angestellte, jeder fünfte Beamte und Selbstständige, und nur elf Prozent der Arbeiter. Mit Blick auf die Bildung fällt auf, dass die CDU eher bei Wählern mit Hauptschulabschluss beliebt ist (32 Prozent) als bei jenen mit Abitur (23 Prozent). Einen Hochschulabschluss hatte nur jeder vierte Wähler, mittlere Reife besaßen 28 Prozent.

Bei der SPD war, wie bei der Union, die Gruppe der Wähler mit Hauptschulabschluss mit 29 Prozent die größte. Lediglich 16 Prozent der Wähler mit Abitur stimmten für die Sozialdemokraten und nur etwa jeder fünfte mit mittlerer Reife oder Hochschulabschluss. Die FDP-Wähler dagegen verteilten sich bezüglich der Bildung relativ gleichmäßig mit Anteilen zwischen sechs Prozent mit Haupt- und acht Prozent mit Hochschulabschluss.

Die Wahl bestätigt einmal mehr, dass die Grünen unter Akademikern beliebt sind. Ihre Stimmen erhielten sie vor allem von Wählern mit Hochschulabschluss (29 Prozent) oder Abitur (27 Prozent). Weder unter den Wählern mit Hauptschulabschluss noch mit mittlerer Reife konnten sie viele Stimmen gewinnen. Bei den Linken zeigte sich eine ähnliche Tendenz: Unter Wählern mit Abitur oder den Akademikern lag der Anteil bei neun beziehungsweise acht Prozent, bei jenen mit Hauptschulabschluss oder mittlerer Reife war er halb so groß.

Für die AfD stimmten 22 Prozent der Arbeiter sowie 16 Prozent der Wähler mit Hauptschulabschluss oder mittlerer Reife. Unter den Akademikern war der Anteil nur halb so groß. Auch unter Männern und Frauen sind verschiedene Wahltendenzen zu beobachten. Am deutlichsten zeigte sich das bei der Zustimmung zur AfD. Mit 16 Prozent war der Anteil unter den Männern, die sie wählten, deutlich höher als bei Frauen, bei denen es nur neun Prozent waren. Umgekehrt sieht es bei den Grünen aus: Mit 23 Prozent der Frauen war deren Anteil unter den Wählern der Grünen deutlich größer als der der Männer (18 Prozent). Bei CDU und SPD war die Zustimmung unter den Geschlechtern nicht sehr verschieden. Für die Union stimmten 27 Prozent der Frauen und 26 Prozent der Männer, bei der SPD ist der Anteil der männlichen Wähler mit 19 Prozent etwas geringer als der der weiblichen Wähler (21). Ein ausgewogenes Verhältnis zeigten auch die Linken und die FDP, für die jeweils etwa sieben Prozent der Geschlechter stimmten.