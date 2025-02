Von Markus Balser, Julian Piepkorn und Vivien Timmler, Berlin

Nach der langen Wahlnacht zeigten die bunten Balken des vorläufigen Endergebnisses am frühen Montagmorgen ein klares Bild: CDU und CSU wurden bei der Bundestagswahl die mit Abstand stärkste Kraft. Allerdings nicht in jeder Altersgruppe: Könnten allein junge Wähler über den Bundestag bestimmen, sähe das Bild ganz anders aus. Dann würde die Linke Koalitionsverhandlungen führen. Die AfD wäre auch bei den Jungwählern zweitstärkste Kraft. Unionschef Friedrich Merz wäre dagegen nur Drittplatzierter. Grünen und Liberalen, den ehemaligen Stars der Generation Z, bliebe gar nur ein Platz am politischen Katzentisch.