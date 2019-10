Polnische Staatsbürger, die in Deutschland an den Wahlen zum Sejm am Sonntag teilnehmen wollen, müssen zu einem der 24 Wahllokale anreisen. Doch die Politiker haben sich diesmal kaum um die Stimmen der Polen im Ausland bemüht.

Es werden sich Schlangen bilden vor den Wahllokalen, da sind sich die Mitarbeiter der polnischen Botschaft in Berlin und des Polnischen Instituts in Düsseldorf einig. Polnische Staatsbürger, die in Deutschland an den Wahlen zum Sejm am Sonntag teilnehmen wollen, müssen zu einem der 24 Wahllokale anreisen - 42 750 Leute hätten sich allein in Düsseldorf registriert. Schon das Interesse an der Europawahl im Mai sei bemerkenswert gewesen.

Immer weniger Leute sind auf Überweisungen aus dem Ausland angewiesen

Doch anders als bei früheren Wahlkämpfen haben sich die Politiker diesmal kaum um die Wähler im Ausland bemüht. Mit knapp zwei Millionen Menschen sind die Polen die zweitgrößte Gruppe der Einwanderer in Deutschland, nach den Türken. Von Wahlkampagnen mit Besuchen ranghöchster Politiker aber seien die Polen weit entfernt, beugt Koliński lachend jedem Vergleich vor. Auch der Journalist Michal Kokot von der Gazeta Wyborcza aus Warschau hat früher mehr Interesse an den Auslandspolen beobachtet. Mittlerweile hätten diese ihre Bedeutung als Geldverdiener für die zurückgebliebenen Familien verloren. Die Einkommen sind gestiegen und die regierende Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) hat die Sozialleistungen deutlich erhöht, dadurch seien weniger Leute auf Geld aus dem Ausland angewiesen.

Die Abwanderung geht dennoch weiter. In Polen fehlen Ärzte und Krankenschwestern. Unter ausländischen Pflegekräften in Deutschland stellen die polnischen die größte Gruppe. Gleichzeitig hat Polen in den vergangenen Jahren ein enormes Wirtschaftswachstum erlebt, die Arbeitslosigkeit liegt nur noch bei etwa fünf Prozent. Eine OECD-Studie zeigt, dass Polen inzwischen die höchste Arbeitskräftezuwanderung der EU-Länder erlebt. Seit Kriegsbeginn 2014 sind vor allem Ukrainer in die angrenzenden EU-Länder ausgewandert - die meisten, etwa 1,3 Millionen, nach Polen. "Ohne die Ukrainer hätte unsere Wirtschaft in den vergangenen Jahren nicht so wachsen können", sagt Journalist Kokot. Das Land habe sich auf die Ukrainer gut eingestellt, es gebe im öffentlichen Leben etwa an Fahrkartenautomaten oder auf Internetseiten Hinweise auf Ukrainisch.

Doch die Ukrainer können das Wirtschaftswunder nicht mehr alleine bewältigen. Arbeitskräfte aus Asien werden ins Land geholt, etwa aus Pakistan und Nepal. "Die Regierung sagt offiziell nichts dazu, weil es nicht zu ihrem Kurs passt, keine Migranten aufnehmen zu wollen", sagt Kokot. Asiatische Arbeitsmigranten übernehmen Jobs, die die Polen nicht länger machen wollen, etwa in der Gastronomie oder als Reinigungskraft. Aus Sicht von Milan Nič von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik wird der Mangel an Arbeitskräften eine der größten Herausforderungen für die polnische Wirtschaft der nächsten Jahre werden.

Wie die Auslandspolen in den vergangenen Jahren gewählt haben, wurde nicht erhoben. Doch das hohe Interesse an den Sejm-Wahlen deutet eher nicht auf eine Unterstützung der PiS hin - von deren sozialem Geldregen haben die Emigranten nichts. Zudem sind es in Polen selbst ausgerechnet die PiS-Anhänger, die bisher am wenigsten entschlossen sind, wählen zu gehen - im Gegensatz zu den Anhängern der in den Umfragen zweitstärksten Mitte-Rechts-Koalition.