23. Juli 2019, 08:23 Uhr Hessen Mann schießt auf Eritreer - Ermittler prüfen fremdenfeindliches Motiv

In Hessen ist ein eritreischer Staatsangehöriger angeschossen worden.

Der mutmaßliche Schütze wurde wenig später leblos aufgefunden, er starb anschließend in einem Krankenhaus.

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main prüft ein fremdenfeindliches Motiv.

Ein 26-jähriger Mann aus Eritrea ist am Montag im hessischen Wächtersbach zwischen Frankfurt und Fulda durch Schüsse schwer verletzt worden. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main teilte am Montag mit, dahinter könne ein fremdenfeindliches Motiv stecken. Der Angeschossene, ein eritreischer Staatsangehöriger, wurde nach dem Angriff in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Sein Zustand hat sich inzwischen stabilisiert. Der mutmaßliche Schütze sei später von Polizisten lebensgefährlich verletzt gefunden worden - und kurz danach im Krankenhaus gestorben.

Der Täter soll in dem Ort zwischen Frankfurt und Fulda aus einem Auto heraus auf den Eritreer geschossen haben. Nach der Tat sei der mutmaßliche Schütze zunächst in unbekannte Richtung geflüchtet, teilte die Polizei mit. Im Rahmen ihrer Fahndung fanden Polizisten einige Stunden später am Nachmittag in Biebergemünd an der hessisch-bayerischen Grenze ein Fahrzeug, in dem sich ein lebloser 55-Jähriger befand. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um den Schützen handeln. Noch ist unklar, ob der 55-Jährige sich die Verletzungen, die zu seinem Tod führten, selbst zugefügt hat. Die Staatsanwaltschaft betonte jedoch, "dass der Tod des mutmaßlichen Schützen nicht von Polizeikräften verursacht" worden sei.

Die Generalstaatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen und kündigte für den Dienstagvormittag ein Pressestatement in dem Fall an.

.