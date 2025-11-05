Auch fast eine Woche nach seinem Besuch in der syrischen Hauptstadt Damaskus reißt die Kritik an Außenminister Johann Wadephul (CDU) nicht ab. Bei der Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am Dienstagabend hatte er versucht, seine Aussagen in Syrien zu erklären. Der Außenminister soll vor der Fraktion eine lange Rede gehalten haben, in der er zwar sagte, dass auch er daran festhalte, Straftäter und Gefährder abzuschieben. Er betonte gleichzeitig, ein deutscher und christdemokratischer Außenminister müsse nach halbstündiger Fahrt durch ein zerstörtes Damaskus sagen können: Dort könne man nicht leben. Wadephul sagte bei der Sitzung auch, Syrien sehe „schlimmer aus als Deutschland 1945“. Damit hat er einige der Unionsabgeordneten verärgert.