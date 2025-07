Ukraine Antrittsbesuch in der Hochrisikozone 1. Juli 2025, 20:33 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Bei seiner Visite in Odessa lässt sich Außenminister Johann Wadephul von einem Mitarbeiter des Hafens die Lage erläutern. (Foto: Jörg Blank/dpa)

Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen reist Außenminister Wadephul in die von russischen Angriffen geplagte Hafenstadt Odessa. Die kritische Lage dort will er nach seiner Rückkehr zum Thema in der Bundesregierung machen.

Von Daniel Brössler, Odessa

