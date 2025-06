Bei seinem Antrittsbesuch in Kiew erlebt Außenminister Johann Wadephul ein vom Krieg ermüdetes und gezeichnetes Land. Russlands Präsident wolle den Durchhaltewillen der Menschen brechen, sagt er. Dagegen setzt er ein Versprechen.

Von Daniel Brössler, Kiew

Die Wirklichkeit wirkt unwirklich, auch noch nach dreieinhalb Jahren Krieg. Ein Fahrstuhlschacht, acht Stockwerke hoch und himmelblau gestrichen, steht im Freien. Eine Rakete hat hier in den länglichen Plattenbau im Kiewer Stadtteil Solomjanka in den frühen Morgenstunden des 17. Juni ein Loch gerissen. Vor der Ruine erinnern Blumen und ein weißer Teddy an die Opfer. 23 Menschenleben, unter ihnen Kinder, hat der russische Angriff allein in diesem Haus gefordert. 28 waren es in jener fürchterlichen Nacht in Kiew.