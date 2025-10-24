Zum Hauptinhalt springen

GeopolitikWadephul sagt China-Reise kurzfristig ab

Lesezeit: 3 Min.

Außenminister Johann Wadephul gehört wie Friedrich Merz der CDU an und sollte in Peking auch die erste China-Reise des Bundeskanzlers vorbereiten.
Außenminister Johann Wadephul gehört wie Friedrich Merz der CDU an und sollte in Peking auch die erste China-Reise des Bundeskanzlers vorbereiten. (Foto: Michael Kappeler/dpa)

Der Außenminister fliegt am Sonntag nicht wie geplant nach China. Die Verschiebung ist ein neuer Tiefpunkt in den diplomatischen Beziehungen. Dabei gäbe es gerade einiges zu besprechen.

Von Daniel Brössler und Vivien Timmler, Berlin

Das Timing wäre perfekt gewesen. Wegen ausbleibender Chip-Lieferungen des Herstellers Nexperia herrscht Krisenstimmung in der deutschen Industrie, China hat den Export vorerst gestoppt. Da kam der Besuch von Johann Wadephul (CDU) gerade recht: Am Sonntag wollte der Außenminister nach Peking aufbrechen zur ersten China-Reise seiner Amtszeit. Das Chip-Thema wollte er „natürlich auch deutlich“ thematisieren. Am Freitag dann platzte die diplomatische Bombe. Das Auswärtige Amt teilte mit, die Reise werde verschoben. Die chinesische Seite habe außer einem Termin des Ministers bei seinem Kollegen Wang Yi keine hinreichenden weiteren Termine bestätigt.

Zur SZ-Startseite

ExklusivAutoindustrie
:Kleine Chips, große Not

Im Handelskrieg zwischen China und den USA gerät ein weitgehend unbekannter Chiphersteller zwischen die Fronten. Dumm nur, dass ohne die Halbleiter dieser Firma fast keine Autos mehr gebaut werden können.

SZ PlusVon Tobias Bug, Jan Diesteldorf, Elisabeth Dostert, Thomas Fromm, Christina Kunkel, Stephan Radomsky und Paulina Würminghausen

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite