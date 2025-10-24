Das Timing wäre perfekt gewesen. Wegen ausbleibender Chip-Lieferungen des Herstellers Nexperia herrscht Krisenstimmung in der deutschen Industrie, China hat den Export vorerst gestoppt. Da kam der Besuch von Johann Wadephul (CDU) gerade recht: Am Sonntag wollte der Außenminister nach Peking aufbrechen zur ersten China-Reise seiner Amtszeit. Das Chip-Thema wollte er „natürlich auch deutlich“ thematisieren. Am Freitag dann platzte die diplomatische Bombe. Das Auswärtige Amt teilte mit, die Reise werde verschoben. Die chinesische Seite habe außer einem Termin des Ministers bei seinem Kollegen Wang Yi keine hinreichenden weiteren Termine bestätigt.
GeopolitikWadephul sagt China-Reise kurzfristig ab
Der Außenminister fliegt am Sonntag nicht wie geplant nach China. Die Verschiebung ist ein neuer Tiefpunkt in den diplomatischen Beziehungen. Dabei gäbe es gerade einiges zu besprechen.
Von Daniel Brössler und Vivien Timmler, Berlin
