Ökonomen sagen für 2026 einen wirtschaftlichen Aufschwung voraus. Für die Bundesregierung sind das zunächst gute Nachrichten. Ohne Strukturreformen aber dürfte die Erleichterung von kurzer Dauer sein.

Von Henrike Roßbach, Berlin

Einen Tag nachdem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Bundestag erklärt hat, die Wirtschaftspolitik seiner Regierung sei auf Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit ausgerichtet, haben die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute neue Zahlen zum Stand der Dinge in Sachen Wachstum vorgelegt. Demnach soll das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) dieses Jahr mit 0,2 Prozent weiter vor sich hindümpeln – bevor es kommendes Jahr mit 1,3 Prozent und 2027 mit 1,4 Prozent wieder bergauf geht.