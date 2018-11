15. November 2018, 09:10 Uhr Wachsender Autoritarismus "Die Eindunkelungen in Europa machen mir große Sorgen"

Der von der Organisation "Pro Chemnitz" organisierte Marsch Anfang September in Chemnitz

Kommt das autoritäre Zeitalter? Gewaltforscher Wilhelm Heitmeyer erklärt, warum der Kapitalismus ein Problem für die Demokratie ist und wie die AfD aus individuellen Ohnmachtsgefühlen kollektive Machtphantasien erschafft.

Interview von Sebastian Gierke

SZ: Am Freitag besucht Angela Merkel Chemnitz, es wird Proteste gegen die Kanzlerin geben. Vor wenigen Wochen sind einige Tausend Menschen zu einem sogenannten Trauerzug in der Stadt zusammengekommen. In den vorderen Reihen waren führende Mitglieder der AfD, Sprecher von Pegida und auch Mitglieder der neonazistischen Kleinstpartei "Dritter Weg" dabei. Dahinter haben sich Familien eingereiht, Rentner. Was haben Sie gedacht, als Sie diese Bilder gesehen haben?

Wilhelm Heitmeyer: Überrascht hat mich das nicht. Es gibt keine klare Zweiteilung: Hier ist die humane Gesellschaft, dort die rechtsextremen Berserker oder - im Falle des NSU - die Mörderbande. Man muss sich das als Zwiebelmuster vorstellen: Ein Teil der sogenannten Normalbevölkerung zeigt Einstellungsmuster, die ich gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit nenne. Dann gibt es die kleineren Gruppen des autoritär-nationalradikalen Milieus, wozu ich die AfD zähle. Dann - wieder eine etwas kleinere Gruppe - die systemfeindlichen Milieus, also NPD oder auch autonome Nationalisten, die zum Teil schon gewalttätig werden. Und wieder eine kleinere Gruppe, die neonazistischen Freien Kameradschaften, die als Unterstützungsgruppen für terroristische Zellen dienen. Diese Mischung und das Zusammenwirken ist gefährlich.

Wilhelm Heitmeyer ist Soziologe und Gewaltforscher. Sein aktuelles Buch "Autoritäre Versuchungen" ist bei Suhrkamp erschienen. Heitmeyer beleuchtet darin den, wie er ihn nennt, autoritären Nationalradikalismus, von vielen Seiten und stellt heraus, dass dessen Aufstieg sich bereits lange angekündigt hat.

Aber warum finden die alle zusammen? Haben da Menschen der autoritären Versuchung nachgegeben?

Ja, das ist ein Ausdruck autoritärer Versuchung und sie war möglich, weil die Hauptakteure in Chemnitz ein emotionales Signalereignis politisch ausbeuten konnten. Den tödlichen Messerangriff auf einen Deutschen. Das ist ganz entscheidend. Außerdem gibt es inzwischen eine rohe Bürgerlichkeit. Solche Personen sind mitmarschiert, weil es eine kulturelle Verunsicherung gibt. Normalerweise distanzieren sich Menschen von den Extremen, von Rechtsextremen und natürlich Neonazis, weil sie ihre bürgerliche Normalbiografie nicht gefährden wollen. Aber offensichtlich finden gerade Normalisierungsprozesse statt.

Rechtsextremismus wird normal?

Nein, nicht Rechtsextremismus, sondern Prozesse in Richtung autoritär-nationalradikaler Positionen in Teilen der Bevölkerung. Chemnitz war ein augenfälliges Beispiel. Und was als normal gilt, das kann man kaum noch problematisieren. Die Formel "Wehret den Anfängen" ist überholt. Es muss heißen: Wehret der Normalisierung!

Die Giftigkeit der Diskussionen in ganz Europa nimmt zu. Das Modell der westlichen, liberalen Demokratie gerät immer stärker unter Druck, autoritäre Politiker gewinnen Einfluss, die AfD sitzt in jedem deutschen Landesparlament und im Bundestag. Die Welt ist in Aufruhr. Warum?

Man kann diese Entwicklung nicht eindimensional allein aus dem politischen System erklären. Das ist zu einfach. Der globale Kapitalismus hat riesige Kontrollgewinne erzielt, die nationalstaatliche Politik entsprechend Kontrollverluste erlitten. Diese haben sich durch die Krisen in den vergangenen beiden entsicherten Jahrzehnten als individuelle Kontrollverluste bei Teilen der Bevölkerung im Sinne von Desintegrationsängsten ausgewirkt. Die Folgen waren eine Demokratieentleerung, also Vertrauensverluste. Gewinner ist die autoritär-nationalradikale Variante wie die AfD, die jetzt mit dem Versprechen der Wiederherstellung von Kontrolle auftritt. Vornehmlich zulasten schwacher Gruppen und Fremder.

Was war früher besser im Verhältnis von Ökonomie und Politik?

Es gab eine wechselseitige Zähmung. Auf der einen Seite starke Gewerkschaften, andere gesellschaftlichen Gruppen sowie eine eingreifende nationalstaatliche Politik und auf der anderen Seite den Besitztums-Kapitalismus. Der hatte eine andere Funktion als jetzt der anonymisierte Finanz-Kapitalismus, der im Zuge der beschleunigten Globalisierung überhaupt kein Interesse an sozialer und gesellschaftlicher Integration hat. Man kann irre viele Beispiele dafür finden.

Wilhelm Heitmeyer: Im Alltag müssen wir mutig werden. (Foto: W. Heitmeyer / IKG)

Geht das liberal-demokratische Zeitalter zu Ende?

Es gibt keine Zwangsläufigkeiten. Aber die Eindunkelungen in Europa machen mir große Sorgen.

Aber materiell ging es uns doch noch nie so gut in Deutschland wie jetzt.

Dieses "uns" gibt es doch gar nicht. Wir haben es mit der Desintegration von Teilen der Gesellschaft zu tun. Untere soziale Schichten trifft das, aber auch die sogenannten Mittelschichten geraten in eine erhebliche Statuspanik. Keiner weiß, wie möglicherweise die nächste Finanzkrise aussieht. Dazu kommt die Schnelligkeit der Prozesse, die man gar nicht verfolgen kann. Und die Frage, welche Folgen die Digitalisierung der Gesellschaft hat. Ich bin immer erstaunt, wie zukunftssicher ohne jede empirische Basis zahlreiche Politiker sind, während Industriesoziologen sehr viel vorsichtiger argumentieren.

Da geht es um Arbeitsplätze, oder?

Ja. Man kann die Position vertreten, dass zwar Arbeitsplätze wegfallen werden, aber gleichzeitig neue hinzukommen. Was dabei aber vergessen wird: Die Menschen wissen nicht, auf welcher Statusebene sie sich dann noch befinden.

Der Mensch will Anerkennung.

Darauf muss man immer wieder hinweisen! Da geht es an die Substanz der Menschen. Es ist oft nicht das Geld, es sind die Anerkennungsmöglichkeiten, die verloren gegangen oder gefährdert sind. Viele Menschen, ganze Gruppen werden einfach nicht mehr wahrgenommen von politischen Eliten. Kein Mensch kann auf Dauer ohne Anerkennung leben. Also sucht man sich alternative Anerkennung und sei das die Anerkennung bei der autoritär-nationalradikalen AfD. Diese Partei als rechtspopulistisch zu bezeichen, stellt eine völlige Verharmlosung dar.

Hat sich die Politik vor 50 Jahren so viel mehr um den Einzelnen gekümmert? Sind nicht einfach die Ansprüche der Menschen gestiegen?

Die Ansprüche sind gestiegen. Genauso aber die Statusängste. Die steigen auch, weil eine Demokratieentleerung wahrgenommen wird. Die Lösungskompetenz der Politik wird angezweifelt, Eliten verachten die Demokratie bis zu dem Punkt, dass das Kapital die Politik bestimmt. So nimmt es ein Teil der Gesellschaft wahr. Das können wir empirisch belegen. Wenn die Dominanz der Ökonomie so gewaltig ist, in Kombination mit den Beschleunigungsprozessen und dem Verschwimmen von gesellschaftlichen Koordinaten, wächst die Orientierungslosigkeit. Und dann kommt das Autoritäre ins Spiel, als Suche nach Sicherheit und Kontrolle.

Weil das Autoritäre einfache Lösungen anbietet?

Der autoritäre Nationalradikalismus, so wie ich ihn nenne, operiert mit einfachen, zweiteiligen Gesellschaftsbildern. Volk versus Elite zum Beispiel. Oder bezogen auf Geschichte: Verklärung versus Aufklärung. Oder auf der Gruppenebene: Wir gegen die, die Etablierten, gegen die Eindringlinge. Die Komplexität unserer Welt wird so scharf reduziert, es wird vermeintliche Sicherheit versprochen. Damit hat der autoritäre Nationalradikalismus derzeit Erfolg. Und er könnte ihn weiterhin haben, wenn sich nicht Gravierendes ändert.

Womit genau hat er Erfolg?

Die wesentlichen Kennzeichen sind rigide Führung, Einschränkung von Pluralität, was sehr schnell zum Nationalismus führt. Harte Hierarchien. Kontrolle als Machtstrategie. Und dann immer wieder die Versprechen, Kontrolle wiederherzustellen unter anderm über Ausgrenzung. Die Sprüche sind ja dokumentiert: "Wir holen uns unser Land zurück", beispielsweise.

Wir holen uns Deutschland zurück. Welche Rolle spielt die Nation?

Deutschsein ist eine Schlüsselkategorie für autoritäre Umformungsprozesse. Wenn der Status unsicher wird und die Anerkennungsmöglichkeiten ausbleiben, man das Gefühl hat, keinen Einfluss mehr zu haben, wenn die sozialen Beziehungen sich verändern, Familien auseinanderbrechen, die Identität der eigenen Gruppe verloren geht, dann ist es nicht mehr weit zu sagen: Aber das Deutschsein kann mir niemand nehmen. Das ist dann der sicherheitsversprechende Identitätsanker.