Endlich Sommerpause! Das Gefühl könnten heute Abend viele Bundestagsabgeordnete haben, es ist der letzte Sitzungstag in Berlin. Gestern hat Kanzler Friedrich Merz während der Regierungserklärung noch eine echte Überraschung verkündet, so beiläufig, dass unkundige Zuhörerinnen und Zuhörer die Tragweite möglicherweise erst später registrierten: Deutschland habe mit den USA den Kauf von Tomahawk-Marschflugkörpern vereinbart, sagte er.

Das sei eine der „wichtigsten Weichenstellungen seit der Zeitenwende“, schreibt mein Kollege Daniel Brössler. Bisher sind die USA mit einer Weitergabe der Marschflugkörper sehr zurückhaltend, für die EU ist es eine Fähigkeitslücke. „Das beste soziale Sicherungssystem nützt nichts, wenn wir nicht in Freiheit und Frieden leben“, sagte Merz und versuchte damit all jene zu beruhigen, die sich ob der vielen Milliarden für Waffen sorgen.

Aber hält die Freiheit, wenn eine in Teilen rechtsextreme Partei gewählt wird? Die AfD ist derzeit laut Umfragen die stärkste Kraft im Land. Inzwischen denkt sogar die CSU über ein „Teilverbot“ nach, berichtet mein Kollege Thomas Balbierer. Bisher haben all die guten und richtigen Argumente gegen die Wahl der Rechtspopulisten wenig Wirkung gezeigt.

Kann harmonisches Regieren die AfD stoppen? Geht es nach Merz wird heute in Bundestag und Bundesrat die Gesundheitsreform beschlossen, gegen Widerstände einiger Bundesländer. Eine erste Hürde hat das Paket genommen, mehrere Eilanträge zur Verschiebung der Abstimmung wurden vom Bundesverfassungsgericht abgelehnt. Mein Kollege Wolfgang Janisch erklärt die Hintergründe.

Zum Schluss der Blick nach Wolfsburg. In der entscheidenden VW-Aufsichtsratssitzung ist der Vorstand mit seinen Sparplänen vorerst krachend gescheitert, berichten meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Wirtschaftsressort. Konzernchef Oliver Blume habe nun „ein Problem“, heißt es.

Fußball-WM 2026

Frankreich gegen Marokko: Der unaufhaltsamste Sturm seit dem auf die Bastille. Frankreich lässt auch Marokko keine echte Chance und zieht souverän ins WM-Halbfinale ein. Kylian Mbappé kopiert dabei Lionel Messi – indem er erst mal einen Elfmeter verschießt. Zum Artikel

Romelu Lukaku: Abrissbirne und Streitschlichter. Wenn es bei Belgien kritisch wird, kommt Romelu Lukaku: Mal erzwingt der Mittelstürmer wichtige Tore, mal befriedet er die Konflikte seiner Mitspieler. Über einen Koloss, den das Publikum liebt. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Volkswagen-Vorstand scheitert mit Sparplänen. Eine Mehrheit im Aufsichtsrat hat nach SZ-Informationen gegen die Sparpläne des VW-Vorstands gestimmt. Die Pläne seien zu unkonkret, hieß es. Noch heute will Vorstandschef Blume in München mit seinen wichtigsten Führungskräften zusammenkommen und über die Pläne beraten. Zum Artikel

Gesundheitsversorgung: Honorarkürzung bei Psychotherapeuten vorerst gestoppt. Eine Gerichtsentscheidung hat die umstrittene Honorarkürzung für Psychotherapeuten vorerst gestoppt. Die Honorarabsenkung von 4,5 Prozent hatte bundesweit Proteste ausgelöst. Das Landessozialgericht Berlin begründete die Entscheidung mit Bedenken an der Berechnungsmethode. Zum Artikel

Gesundheitsreform kann im Bundestag verabschiedet werden. Der Bundestag kann am Freitag über die geplanten Änderungen abstimmen. Vorgesehen sind unter anderem höhere Zuzahlungen für Medikamente und die Einschränkung der kostenlosen Mitversicherung von Ehepartnern. Warum die Eilanträge von Abgeordneten der Grünen und Linken gescheitert sind. Zum Artikel

Was das neue Heizungsgesetz für Eigentümer und Mieter bedeutet. Einfacher ist das Regelwerk nicht geworden, heute soll der Bundestag voraussichtlich über das Heizungsgesetz abstimmen. Auf den ersten Blick schafft die Neuregelung viele neue Freiheiten, der Anteil grüner Heizstoffe bekommt allerdings eine größere Bedeutung. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Zum Artikel

Getötetes Staatsoberhaupt: Irans oberster Führer Chamenei beerdigt. Lange galt Ajatollah Ali Chamenei als unantastbar. Ende Februar tötete das israelische Militär ihn bei einem Luftangriff. Nach tagelanger Staatstrauer wurde er nun in seiner Heimatstadt beigesetzt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: EU-Parlament billigt „Chatkontrolle“. Per Eilverfahren hat das Europäische Parlament gestern für eine Ausnahmeregelung gestimmt, durch die Internetplattformen für die Verfolgung von sexuellem Kindesmissbrauch Einblick in die Daten ihrer Nutzenden nehmen können. Auch wichtig: Die Monopolkommission sieht Deutschland bei der Einführung von KI in der Industrie im Rückstand. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: ETS-Reform zwischen Klimaziel und Industriepolitik. Brüssel arbeitet daran, den Emissionshandel so neu einzustellen, dass er Investitionen in Dekarbonisierung weiter fördert und Industrien zugleich entlastet. Eine schwierige Gratwanderung. Auch die EU-Mitgliedstaaten sind weit davon entfernt, bei dem Thema auf einer Linie zu sein. Zum Briefing