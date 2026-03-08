Seit 2017 ist Aleksandar Vučić, 56, Präsident Serbiens, mehrere Jahre war er zudem Vorsitzender der von ihm mitgegründeten Serbischen Fortschrittspartei (SNS). Zuvor war er auch schon Verteidigungsminister und Ministerpräsident. Kritiker werfen ihm eine zunehmend autokratische Herrschaft vor, die Organisation Freedom House stuft Serbien als „teilweise frei“ ein. Immer wieder erschüttern große Demonstrationen das Land, Protestierende berichten von Gewalt durch Sicherheitskräfte, Vučić weist die Vorwürfe zurück. Als er die SZ an seinem Amtssitz zum Interview empfängt, ist es auf den Straßen weitgehend ruhig. Allerdings schürt der Iran-Krieg nun neue Sorgen um die ohnehin angespannte Öl- und Gasversorgung des Landes.