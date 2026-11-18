Wie gelingt Demokratiebildung an Schulen, während junge Menschen so wütend sind wie schon lange nicht? Ex-Verfassungsrichter Andreas Voßkuhle und Nordrhein-Westfalens Bildungsministerin Dorothee Feller möchten das Problem gemeinsam angehen.

Interview von Valerie Höhne und Vinzent-Vitus Leitgeb, Berlin