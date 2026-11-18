In der Landesvertretung von Nordrhein-Westfalen in Berlin liegt die Vereinbarung bereits vorbereitet in einer Mappe: NRW-Bildungsministerin Dorothee Feller (CDU) und Andreas Voßkuhle, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts, möchten zusammenarbeiten, um Referendaren beizubringen, wie sie Schülern demokratische Werte vermitteln. Voßkuhle ist heute Vorsitzender des Vereins „Gegen Vergessen – Für Demokratie“, der entsprechende Trainings umsetzen soll. Bevor sie unterzeichnen, erklären die beiden, wieso das aus ihrer Sicht nötig ist.
Demokratiebildung„Junge Leute können auch schnell instrumentalisiert werden“
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Wie gelingt Demokratiebildung an Schulen, während junge Menschen so wütend sind wie schon lange nicht? Ex-Verfassungsrichter Andreas Voßkuhle und Nordrhein-Westfalens Bildungsministerin Dorothee Feller möchten das Problem gemeinsam angehen.
Interview von Valerie Höhne und Vinzent-Vitus Leitgeb, Berlin
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