Vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen beiden Ländern hat Venezuelas Präsident Nicolás Maduro einen Brief an US-Präsident Donald Trump geschickt. Er wurde von Vizepräsidentin Delcy Rodríguez in sozialen Netzwerken veröffentlicht, nachdem der Inhalt durch einen Medienbericht bekanntgeworden war. Maduro bestreitet eine Verwicklung Venezuelas ins Drogengeschäft und zeigt sich bereit für Gespräche. Hintergrund sind jüngste US-Militäraktionen in der Karibik gegen venezolanische Schnellboote mit mehreren Toten sowie Vorwürfe Washingtons, Maduro bringe Drogen und Gewalt ins Land. Im August hatten die USA die Belohnung für Hinweise auf seine Festnahme auf bis zu 43 Millionen Euro erhöht. „Herr Präsident, ich hoffe, dass wir gemeinsam die Unwahrheiten überwinden können, die unsere Beziehung getrübt haben, die doch historisch und friedlich sein muss“, so Maduro.