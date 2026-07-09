Der demokratische Senatskandidat Graham Platner hat seine Kampagne im US-Bundesstaat Maine ausgesetzt. Der Rückzug des ehemaligen Marineinfanteristen dürfte die Bemühungen der Demokraten erschweren, bei den Wahlen im November die Kontrolle ⁠über den Senat zu erlangen. Die Republikaner halten dort derzeit eine Mehrheit von 53 zu 47 Sitzen. Das Rennen in Maine galt als ‌eine der besten Chancen für die Demokraten, ‌einen Sitz zu gewinnen. Zuletzt hatten Medien über schwere Vorwürfe gegen Platner berichtet. Das Magazin Politico und der Sender CNN meldeten, eine Frau werfe ihm vor, sie vor fast fünf Jahren vergewaltigt zu haben. Die Washington Post berichtete zudem, eine Ex-Freundin habe ausgesagt, Platner ‌habe beim Sex wiederholt ohne ihre Zustimmung Kondome entfernt. Platner wies ‌die Vorwürfe zurück.