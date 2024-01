Donald Trump gewinnt die Vorwahl in New Hampshire. Seine Rivalin Nikki Haley schneidet allerdings besser ab als in Umfragen. Dass sie nach zwei Niederlagen gegen ihn noch immer nicht aufgeben will, veranlasst Trump zu einer besonders gehässigen Siegesrede.

Von Fabian Fellmann, Concord

Als Ausbund von Höflichkeit ist Donald Trump eher nicht bekannt. Selbst für seine Verhältnisse aber war die Siegesrede besonders gehässig, die er am Abend der Vorwahlen in New Hampshire hielt. In jenem Bundesstaat, der ihm 2016 überraschend einen Sieg beschert hatte, was ihn vom Außenseiter zum ernst zu nehmenden Kandidaten machte. Als Gewinner unter den Republikanern stand er auch bereits wieder fest, als Trump am Dienstag nach 21 Uhr Ortszeit in Nashua, New Hampshire, auf die Bühne trat.