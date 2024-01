Auch das hat sie am vergangenen Wochenende noch in ihren Wahlkampfkalender gequetscht: In Newmarket trifft Haley ihre Anhänger in einer Brauerei.

Von Fabian Fellmann, Derry

Sie habe ihren Mann betrogen. Sie wolle Senioren die Rente streichen. Sie sei keine richtige Amerikanerin, dafür eine Kriegstreiberin und eine verkappte Demokratin: Donald Trumps Angriffe gegen Nikki Haley in New Hampshire stammen bereits aus der untersten Schublade. Dabei steht dort erst die zweite Etappe der Vorwahlen bevor, die offiziell bis zum Parteitag im Juli dauern sollen. Seine Fans aber sind begeistert. "Birdbrain", Spatzenhirn, skandierten sie am Sonntagabend, was so gut in das kleine, aber feine Opernhaus von Rochester passte wie ein Gladiatorenkampf in den Petersdom.