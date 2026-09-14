Knapp eine Woche vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern bekräftigt dort ein stellvertretender CDU-Kreisvorsitzender entgegen dem Willen der Landesparteispitze, dass er eine Koalition mit der AfD für eine mögliche Option hält. „Wir müssen offen sein und den Koalitionspartner suchen, der möglich und am besten für uns ist. Das kann natürlich auch die AfD sein, wenn das der Wähler will“, sagte Sascha Ott, Vize im Kreisvorstand der CDU Vorpommern-Greifswald, der Ostsee-Zeitung. Ott war nach der Landtagswahl 2016 zunächst für das Amt des Justizministers vorgesehen gewesen, die CDU sah jedoch davon ab, nachdem Ott in den Verdacht geraten war, mit Positionen der AfD zu sympathisieren. CDU-Landeschef und Spitzenkandidat Daniel Peters hält hingegen am bisherigen Kurs fest. „Wir lehnen Koalitionen oder ähnliche Formen der Zusammenarbeit mit der Partei Die Linke und der AfD ab“, sagte er der Zeitung. In einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen steht die CDU bei sieben Prozent.