An diesem Donnerstag berät der Bundestag über die Einführung einer Kindergrundsicherung. Auf der Tagesordnung steht ein Gesetzentwurf der Grünen-Fraktion - weshalb absehbar ist, dass er an der Regierungsmehrheit scheitern wird. Eigentlich aber treibt die Frage, wie Familienleistungen gebündelt werden könnten, auch andere um. Die FDP etwa fordert ein "Kinderchancengeld", und auch die SPD will Kindergeld, Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag, Bildungs- und Teilhabepaket und Hartz IV für Kinder zusammenfassen. So steht es in ihrem Sozialstaatspapier von Anfang des Jahres. Ein fertiges SPD-Konzept aber gibt es nicht, abgesehen vom Vorstoß der niedersächsischen Sozialministerin Carola Reimann (SPD), die der Sozialministerkonferenz im November einen Bericht zu ihrem Konzept vorlegen will.

Der Entwurf der Grünen sieht einen Garantiebetrag für jedes Kind vor. Aktuell läge er bei 280 Euro, was der maximalen steuerlichen Entlastung durch den Kinderfreibetrag entspricht. Laut Entwurf soll so das "ungerechte Nebeneinander von Kindergeld und Kinderfreibetrag" beendet werden; derzeit profitieren Gutverdiener durch den Freibetrag stärker als Eltern, die Kindergeld bekommen. Ärmere Familien sollen zusätzlich einen "Garantie Plus Betrag" erhalten, der mit steigendem Einkommen sinkt. Je nach Alter des Kindes lägen beide Leistungen zusammen bei 364 bis 503 Euro. Abgedeckt wären damit Leistungen wie Kinderzuschlag, Bildungs- und Teilhabepaket oder Wohn- und Heizkostenpauschalen in der Grundsicherung. Das Schulstarterpaket von 150 Euro dagegen käme noch dazu. Grundsätzlich soll die Kindergrundsicherung nicht auf Sozialleistungen der Eltern angerechnet werden. Die Regelsätze für Kinder in Hartz-IV-Familien wiederum wollen die Grünen neu berechnen, sodass sie höher ausfallen.

"Das derzeitige System der Familienförderung ist lückenhaft und schlichtweg ungerecht", sagte Grünen-Chefin Annalena Baerbock der SZ. Mit "Antragsdschungel und Anrechnungswirrwarr" müsse Schluss sein. "Wenn man Kinderarmut bekämpfen will, helfen keine Schmalspurlösungen, wir brauchen endlich einen Systemwechsel."