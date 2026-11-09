An einem Tag, an dem noch nicht alle im Land wissen, wer Ilse Aigner eigentlich ist, hilft dieser eine Moment vielleicht weiter. Friedrich Merz hat ein Weilchen gesprochen, hat die Qualitäten der Bayerin gepriesen, die Bundespräsidentin werden soll. Jetzt ist Aigner an der Reihe. Sie spricht zunächst ein paar Dankesworte und versichert, dass die Nominierung durch die CDU sie sehr bewegt habe. Doch dann verkündet sie heiter: „Der Bundeskanzler hat es ja durchaus spannend gemacht – auch für mich.“ Da muss auch Merz lächeln. Eben noch hat der Kanzler Aigners Charme gepriesen. Und schon bekommt er ihn zu spüren.

Es ist nicht nur Aigners oberbayerische Sprachfärbung, die ungewohnt klingt in der Berliner CDU-Zentrale, sondern auch eine gewisse gut gelaunte Lässigkeit. Merz und seine Partei haben schwierige Monate hinter sich. Auch bei der Suche nach einem neuen Staatsoberhaupt hat es Merz der CDU bis zuletzt nicht leicht gemacht. In der Sitzung von Präsidium und Vorstand an diesem Montagmorgen soll es nun aber nichts als Zustimmung gegeben haben. Doch die Erleichterung darüber ist Merz nicht direkt anzumerken. Neben Aigner wirkt er, nun ja, steif.

Die offizielle Nominierung fällt auf einen Tag mit hoher Symbolkraft

Der Tag, an dem Aigner offiziell ihren Weg ins höchste Amt im Staat antritt, ist kein gewöhnlicher. Es gebe „kein Datum in der deutschen Geschichte, das so vielschichtig ist, so ambivalent ist wie der heutige Tag“, sagt Merz. „Der 9. November steht für die dunkelsten und die glücklichsten Stunden unserer Geschichte: für Antisemitismus und Verfolgung, für den Beginn der Demokratie und den Fall der Mauer. Freiheit und Demokratie sind nie selbstverständlich. Schützen wir sie – in Deutschland und Europa“, hatte er bereits am Morgen auf X geschrieben. Am 9. November 1989 war die Mauer gefallen, am 9. November 1938 entfesselten die Nationalsozialisten in der Reichspogromnacht eine Orgie der Gewalt gegen die jüdische Bevölkerung und am 9. November 1918 war die Republik ausgerufen worden.

Ein schon lange geplanter Termin erlangte am Montag so hohe Symbolkraft. Nach dem Auftritt im Konrad-Adenauer-Haus machten sich Merz und Aigner gemeinsam auf den Weg nach München, um dort an einem Festakt in der vor 20 Jahren eröffneten Ohel-Jakob-Synagoge teilzunehmen. Wie wichtig ihr der Kampf gegen den Antisemitismus und antiisraelische Positionen ist, hat Aigner zuletzt immer wieder betont. „Das ‚Nie wieder!‘ ist tot“, beklagte sie bei einer Preisverleihung Anfang vergangener Woche. Das sage sie, „weil man feststellen muss, dass jüdische Bürgerinnen und Bürger bei uns eben wieder Angst haben, sich auch zu zeigen, sich zu bekennen, und dass es wirklich täglich mehrfach letztendlich Vorfälle gibt gegen jüdische Mitbürgerinnen und -bürger“. Der Antisemitismus habe wieder Einzug gehalten.

Jetzt hat sie es geschafft: Am Montag hat die CDU Ilse Aigner auf Vorschlag von Parteichef Friedrich Merz für das Amt der Bundespräsidentin nominiert. Foto: Michael Kappeler/dpa

Als Bundespräsidentin wird Aigner auch vor der Herausforderung stehen, einen Umgang mit der AfD zu finden. Wie sehr sie Demokratie und Freiheit in Deutschland bedroht sieht, hatte Aigner im Juli in einer Rede an der Münchner Universität formuliert. „Feinde der Demokratie wollen unser Land destabilisieren“, warnte sie. Die radikalen Kräfte im Inneren schürten gezielt Ängste. Reale Probleme würden missbraucht, „um Menschen mit Migrationshintergrund pauschal zu diffamieren und dann ‚millionenfache Remigration‘“ zu fordern. Das sei „eindeutig völkisches, ja menschenverachtendes Gedankengut“.

Das Präsidentenamt dürfe keine „Polarisierungsagentur“ sein, mahnt Steinmeier

Es ist ein Thema, das auch den aktuellen Bundespräsidenten seit Langem beschäftigt. Vor einem Jahr hatte Frank-Walter Steinmeier in seiner Rede zum 9. November gewarnt: „Nie in der Geschichte unseres wiedervereinten Landes waren Demokratie und Freiheit so angegriffen.“ Er hatte das damals mit Blick auf das Erstarken rechtsextremer Kräfte gesagt. Aber auch mit Verweis auf „einen russischen Aggressor, der unsere Friedensordnung zertrümmert hat und gegen den wir uns schützen müssen“. Womit man auch bei einem Thema wäre, bei dem Aigner ihre Kompetenz noch wird beweisen müssen. Steinmeier war vor seiner Zeit im Schloss Bellevue zweimal Außenminister, Aigner hat hier erheblich weniger Expertise.

Steinmeier hat bereits eine Art Abschiedsinterview gegeben. Darin hat er auch ein paar Sätze gesagt, die sich Aigner zu Herzen nehmen dürfte. Als Bundespräsident könne man mühelos punkten, wenn man auf Parteien oder Repräsentanten von Regierungen einschlage, hat Steinmeier gesagt. In Zeiten, in denen die Demokratie angegriffen sei, müsse sich das Staatsoberhaupt aber „immer wieder schützend vor die Institutionen der Demokratie stellen“. Der Bundespräsident sei „keine Polarisierungsagentur“. Er müsse „die Stimme der Vernunft bleiben inmitten aller Aufgeregtheit und Orientierungslosigkeit“. Mehr denn je sei der Bundespräsident eine Art Rückversicherung der Demokratie. So verstehe er sich, und diese Verantwortung würden auch seine Nachfolger tragen.

„Keine Polarisierungsagentur“ zu sein, das dürfte Aigner leicht fallen. Sie hat es auch deshalb geschafft, Kandidatin der Union zu werden, weil sie als jemand gilt, der über parteipolitische Grenzen hinweg zusammenführen kann. Das zeigte sich auch am Montag nach ihrer Nominierung durch die CDU-Gremien. Aigner erhielt auch aus Reihen der SPD und der Grünen sehr großen Zuspruch.

Söder lobt Aigner als eine „ganz starke Frau“

Derlei ist allerdings leichter zu erreichen, wenn man Landtagspräsidentin ist, also ein überparteilich angelegtes Amt innehat. Und wenn man bisher nicht unbedingt durch inhaltliche Schärfe bei kontroversen Themen aufgefallen ist – im Gegensatz etwa zu Markus Söder.

Am Montag, im Konrad-Adenauer-Haus, herrscht jedenfalls beinahe Begeisterung über Aigner. „Wir brauchen jemand, der zusammenfügt – das traue ich ihr zu“, sagt CDU-Vize Karl-Josef Laumann. Außerdem sei es schön, dass sie jemand aus dem Handwerk sei. Aigner ist Elektrotechnikerin. Kanzleramtschefin Nina Warken sagt, dieser Montag sei ein in vielerlei Hinsicht historischer Tag. Und weist darauf hin, dass die Union nach der ersten Bundeskanzlerin nun auch die erste Bundespräsidentin ins Amt bringen wolle. Das mache die CDU stolz. Die Entscheidung für Aigner sei „hervorragend“, auch weil sie „die Fähigkeit hat, die Menschen zu erreichen“.

Am größten ist der Jubel an diesem Tag aber in München. Nach dem Auftritt von Merz und Aigner in Berlin lädt auch Söder zu einem Statement. „Wir freuen uns in der CSU und in ganz Bayern riesig“, sagt der CSU-Chef. „Eine ganz starke Frau“, sei Aigner, „warmherzig, couragiert, engagiert“. Ihr voraussichtlicher Weggang nach Berlin sei „ein Verlust für Bayern, aber ein Gewinn für Deutschland“. Söder vergisst aber nicht, darauf hinzuweisen, dass er sie vorgeschlagen hat. Und er sagt, nach den Wochen der Diskussion, wer Kandidatin der Union werden solle, gelte jetzt: „Ende gut, alles gut.“