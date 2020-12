Von Nico Fried, Berlin

Rund zehn Monate ist es her, dass Annegret Kramp-Karrenbauer bekanntgegeben hat, den CDU-Vorsitz abzugeben. Zwei Parteitage zur Wahl eines Nachfolgers mussten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Nun hat der CDU-Vorstand ein Verfahren beschlossen, mit dem bis zum 22. Januar ein neuer Vorsitzender feststehen soll. Als erste Partei in Deutschland führt die CDU für diese Wahl am 15. und 16. Januar 2021 einen digitalen Parteitag durch, auf dem auch per Internet abgestimmt werden soll. Das Ergebnis muss anschließend allerdings noch per Brief bestätigt werden, um rechtlich gültig zu sein. Diesen Fahrplan gab CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Montag nach Sitzungen der Führungsgremien bekannt.

Ziemiak nannte die Entscheidung "eine große Premiere für die deutsche Parteienlandschaft". Der Vorstand habe den entsprechenden Beschluss "mit großer Einmütigkeit" gefasst. Nach Teilnehmerangaben stimmten zwei Vorstandsmitglieder gegen den digitalen Parteitag, zwei enthielten sich. Wie die Bild-Zeitung berichtete, soll Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther zuvor in der Präsidiumssitzung wegen der hohen Corona-Zahlen und der Beschränkungen des öffentlichen Lebens dafür plädiert haben, den Parteitag erneut zu verschieben. Die stellvertretenden Parteivorsitzenden Julia Klöckner und Thomas Strobl sprachen sich hingegen für den Parteitag und die Wahl im Internet aus.

Laut Ziemiak werden am 4. Januar die Wahlunterlagen an alle Delegierten versandt. Am 11. Januar öffnet das Parteitagsportal im Internet. Danach bietet die CDU zwei Service-Tage für technische Nachfragen der Delegierten an. Der eigentliche Parteitag beginnt am 15. Januar um 18 Uhr. Dafür wird auf dem Messegelände in Berlin ein Studio eingerichtet, in dem am nächsten Tag die Kandidaten auch ihre Bewerbungsreden halten sollen. Diese sollen nicht länger als 15 Minuten dauern. Anschließend können die Delegierten mit individuellen Zugangscodes ihre digitale Wahlkabine aufsuchen und von zuhause aus im Internet abstimmen.

Am 22. Januar wird das Ergebnis bekanntgegeben

Liegt das Ergebnis vor, wird die schriftliche Schlussabstimmung eröffnet. Die Delegierten bekommen dafür fälschungssichere Wahlunterlagen und Umschläge mit drei Sicherheitsmerkmalen, um ihre Stimmen abzuschicken. Nach dem Willen der Parteispitze soll dann auf dem Wahlzettel, den die Delegierten zuhause ausdrucken können, nur noch der Name des Bewerbers stehen, der die digitale Vorauswahl für sich entschieden hat. Am 22. Januar wird das Ergebnis bekanntgegeben.

Bislang haben drei CDU-Politiker ihre Kandidatur angemeldet: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, der frühere Bundesumweltminister Norbert Röttgen sowie der frühere Unions-Fraktionschef im Bundestag Friedrich Merz. Weitere Kandidaturen sind möglich, theoretisch sogar noch nach der digitalen Vorauswahl, weil nur die schriftliche Abstimmung rechtlich verbindlich ist. Die drei bislang bekannten Kandidaten haben allerdings nach CDU-Angaben versichert, dass sie im Falle einer Niederlage bei der digitalen Vorauswahl ihren Namen nicht mehr auf den Stimmzettel für die schriftliche Abstimmung setzen lassen werden. Auch der restliche Parteivorstand soll nach diesem Verfahren bestimmt werden.

Um den reibungslosen Ablauf des Verfahrens zu gewährleisten, werden derzeit bereits alle Delegierten einzeln von der Bundesgeschäftsstelle telefonisch abgefragt. Dabei geht es vor allem darum, die Verfügbarkeit des Internets bei den einzelnen Delegierten zu sichern und ihnen den Ablauf zu erläutern. Es werde "niemand zurückgelassen mit der Frage: Wie funktioniert das eigentlich?", versicherte Ziemiak. Der Generalsekretär sagte zudem, dass es keinerlei Möglichkeit zur Rückverfolgung der Stimmen gebe. Die Wahl sei "komplett anonym".