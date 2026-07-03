Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hält einen verpflichtenden Kita-Besuch für sinnvoll. „Ich bin dafür, dass wir einen Weg suchen, das zu ermöglichen“, sagte sie am Freitag. Ob dies stufenweise oder nur für das letzte Jahr gelten solle, sei offen. Die vorschulische Bildung fällt nicht unter die Schulpflicht, es gebe noch einige rechtliche Fragen zu klären, unterstrich Rehlinger. Zudem brauche es auch einen belastbaren Überblick über die zur Verfügung stehenden Plätze und die angemeldeten Kinder. „Ich kann zu nichts verpflichten, was ich faktisch nicht leisten kann“, erklärte Rehlinger. Eine weitere Voraussetzung für eine mögliche Verpflichtung sei die Beitragsfreiheit, die im Saarland von 2027 an gelten soll.