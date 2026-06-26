Ukrainische Männer sollen sich einem Einsatz im Krieg gegen Russland künftig schwerer entziehen können und nicht mehr so einfach Zuflucht in der EU finden. 23- bis 60-Jährige, die von der Ukraine keine Ausreiseerlaubnis bekommen, sollen nach einem Vorschlag der EU-Kommission von den vereinfachten Aufnahmeregeln ausgenommen werden. Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine finden in der EU nach der sogenannten Massenzustromrichtlinie Aufnahme, ihre Schutzersuchen werden nicht individuell geprüft. Künftig sollen Männer dieser Altersgruppe nur noch die Möglichkeit eines Asylantrags haben, sie hätten also deutlich geringere Aussichten auf eine Aufenthaltserlaubnis. Deutschland und andere Mitgliedsländer hatten sich für die Neuregelung ausgesprochen. Die Kommission folgt nach eigenen Aussagen auch einer Bitte der Ukraine.