Eine von Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) eingesetzte Kommission will Prostituierte besser schützen und mehr Auflagen für Freier einführen. In insgesamt 51 Empfehlungen, die am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurden, setzt sich das Gremium unter anderem dafür ein, die Anmeldung von Prostituierten zu vereinfachen. Zudem soll dafür keine Gebühren mehr erhoben werden. In Deutschland besteht für alle Prostituierten nach dem Prostituiertenschutzgesetz eine gesetzliche Anmeldepflicht vor der Aufnahme der Tätigkeit. Bislang ist aber nur eine Minderheit registriert.

Eine weitere Empfehlung lautet, zum Schutz junger Volljähriger das Anmeldealter auf 21 Jahre hochzusetzen. Auch sollen Frauen bei der Anmeldung besser beraten und über Risiken informiert werden. Für schwangere Frauen soll es zudem ein Schutzkonzept geben, das sich an den Vorgaben des Mutterschutzes orientiert.

Weiter dringt die Kommission darauf, dass sexuelle Dienstleistungen nur noch von angemeldeten Prostituierten in Anspruch genommen werden dürfen. Bei einem Verstoß gegen die Grundregel soll der Kunde bestraft werden können. Der Straßenstrich soll nach einer längeren Übergangsfrist nur noch unter bestimmten Bedingungen zum Schutz der Prostituierten zulässig sein. Zudem sollen die Befugnisse von Ordnungsämtern und Polizei zur Überprüfung von Prostitutionsgewerbetreibenden ausgeweitet werden.

Ministerin Prien sprach von einem klugen und mutigen Maßnahmenpaket, das einstimmig verabschiedet worden sei. Es liege jetzt an der Politik, die Vorschläge genauso mutig und verantwortungsvoll zu nutzen, um einen Paradigmenwechsel zu vollziehen.