Muhammed ist der häufigste Name unter Bürgergeldempfängern, gefolgt von Michael, Ahmad, Andreas und Thomas. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten René Springer hervor. Die Antwort auf die Anfrage liegt der SZ vor. Im Juli hatte es nach einer ähnlichen Anfrage geheißen, die häufigsten Vornamen unter Empfängern des Bürgergelds seien – in der Reihenfolge – Michael, Andreas und Thomas. Doch wurden damals offenbar verschiedene Schreibweisen desselben Vornamens, etwa Mohammen und Muhammed oder Thomas und Tomas, separat gelistet. In der neuen Anfrage baten Springer und seine Kollegen um eine Aufschlüsselung der Zahlen unter Berücksichtigung der verschiedenen Schreibweisen. Die Antwort der Bundesregierung stützt sich ausschließlich auf Zahlen aus Jobcentern in gemeinsamer Einrichtung. Gemeint sind solche Einrichtungen, die von der Bundesagentur für Arbeit und den Kommunen gemeinsam betrieben werden.