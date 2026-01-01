Pommes auf die Hand oder ein Burger zum Mitnehmen werden in Freiburg voraussichtlich teurer: Die Kommune erhebt mit dem Jahresbeginn eine Steuer auf Einwegverpackungen für Speisen und Getränke. Die Universitätsstadt folgt damit dem Vorreiter Tübingen – die Kommune hatte die Abgabe Anfang 2022 eingeführt, das Bundesverfassungsgericht hatte die Abgabe gebilligt. Auch Konstanz hat inzwischen eine entsprechende Steuer. Ein Ziel lautet, Müll zu vermeiden. Als Einnahmen werden in Freiburg für das kommende Jahr früheren Angaben zufolge 2,2 Millionen Euro veranschlagt. Die Steuer beträgt in Freiburg nach Angaben der Kommune auf ihrer Internetseite für jede Einweggetränkeverpackung wie Becher oder Becher mit Deckel 50 Cent, für jedes Einweggeschirrteil und jede sonstige Einwegmahlzeitverpackung 50 Cent und für jedes Einwegbesteck (-set) oder Strohhalme 20 Cent.