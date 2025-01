Kurz vor der Vereidigung des autoritären Präsidenten Nicolás Maduro für eine weitere Amtszeit sind in Venezuela Tausende Menschen aus Protest dagegen auf die Straße gegangen. Im ganzen Land demonstrierten sie mit Parolen wie „Ruhm dem tapferen Volk“ und „Freiheit, Freiheit“ gegen Maduro. Auch Oppositionsführerin María Corina Machado trat zum ersten Mal seit Monaten öffentlich auf – und wurde Caracas begeistert gefeiert. Im Anschluss an die Kundgebung wurde sie eigenen Angaben zufolge kurzzeitig entführt und später wieder freigelassen. Maduro soll heute trotz der von Betrugsvorwürfen überschatteten Wahl für eine weitere Amtszeit bis 2031 vereidigt werden. Auch sein Kontrahent und Oppositionskandidat Edmundo González kündigte an, in seine Heimat zurückzukehren und sich ebenfalls als Präsident vereidigen zu lassen.